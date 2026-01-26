Vorschau: Resident Evil: Requiem – Eines der besten Resident Evil-Spiele bisher?

HQ

Resident Evil Requiem ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2026. Ob es nun daran liegt, dass es ein neuer Teil einer immer beliebter werdenden Serie ist, die Rückkehr des Fan-Lieblings Leon S. Kennedy als Protagonist oder weil es eines jener Spiele ist, die unendliche Neugier wecken, wie es auf Nintendo Switch 2 abschneiden wird – unbestreitbar ist, dass Capcoms Titel viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Mit all dem Druck, zusammen mit meiner Begeisterung, das komplette Spiel zu spielen, habe ich in einer Vorschau-Session unzählige Zombies (nun ja, infizierte) gegenübergestanden, in der ich drei Stunden lang die Geheimnisse im neunten Teil der Hauptserie Resident Evil erkunden konnte.

Zwei Protagonisten, zwei Spielstile

Obwohl ich nicht direkt zu Elementen der Geschichte dieses Titels sprechen kann, kann ich sagen, dass ich während des Teils des Spiels, den ich ausprobieren konnte, einige Abschnitte gespielt habe, in denen man Leon steuert, und andere, in denen Grace Ashcroft, die andere Protagonistin dieses Titels, die Führung übernimmt. Wie bereits im letzten Resident Evil Showcase erwähnt, sind die Momente, in denen Leon der Protagonist ist, actiongeladen; Von Anfang an musste ich einen Arzt besiegen, der mit einer Kettensäge ausgestattet war, was mir auch half, die zahlreichen und expliziten Todesbildschirme in diesem Titel zu sehen. Es war ein Kampf in einem ziemlich engen Raum, in dem ständig zahlreiche Infizierte auftauchten, aber dank Leons Fähigkeiten im Nahkampf, seiner Verteidigung mit seinem Knife Hatchet und sogar der Kettensäge, die uns der erwähnte Doktor "leiht" – war dieser Abschnitt des Spiels sehr befriedigend und actiongeladen. Später konnte ich auch einen Bosskampf ausprobieren, bei dem Leon einen großen Infizierten mit einem sauberen Schrotflintenschuss besiegte.

Doch alles ändert sich, wenn wir als Grace spielen dürfen. Um ihre Unerfahrenheit in solchen Situationen zu zeigen, beginnen wir mit einer Waffe mit einer einzigen Kugel und müssen an jeder Ecke zahlreichen Infizierten ausweichen. Wenn wir mehr Waffen und Munition finden, wird es nicht besser, denn Grace verursacht mit Schusswaffen weniger Schaden und muss Messer mit begrenzter Haltbarkeit finden, um sich zu verteidigen. Mindestens 45 Minuten der etwa zwei Stunden, die der Abschnitt mit Grace dauerte, war ich fast ohne Munition und musste Infizierten ausweichen, die immer wieder auf unerwartete Weise angriffen. Zum Beispiel benutzte ein Infizierter, der mit einem Blutbeutel verbunden war, den Infusionsstand, um wie eine Fledermaus anzugreifen, ein Koch benutzte ein gefährliches Metzgermesser, das praktisch ein "Instakill" war, eine Sängerin betäubte dich mit ihren Schreien und entzog, ganz zu schweigen vom klassischen "Zombie-Biss".

Werbung:

Später verschlechterte sich die Situation weiter, aber ich lernte, Gegenstände herzustellen, indem ich Ressourcen kombinierte, die in verschiedenen Räumen auf der Bühne versteckt waren. Das hat mir geholfen, mehr Munition und Heilgegenstände zu bekommen, aber es ist nicht so einfach, wie es klingt, denn um diese Gegenstände herzustellen, brauchen wir Blut. Grace besitzt einen Blutextraktor, mit dem sie verschiedene Proben von besiegten Feinden oder zu bestimmten Zeitpunkten gewinnen kann, zum Beispiel in einem Eimer voller Blut in einem Raum. In gewisser Weise ähnelt es dem Scanner in Resident Evil Revelations, aber anstatt uns einen Gegenstand zu geben, wenn wir 100 % des Scans erreichen, sammeln wir Blut, das wir in größerem oder geringerem Maße in der Kombination der Gegenstände verwenden. Die Liste der hergestellten Gegenstände wächst dank eines Minispiels/Rätsels, das bestimmte Schlüsselgegenstände benötigt, um zu funktionieren und uns hilft, nützliche Gegenstände wie ein dauerhaftes Gesundheitsupgrade für Grace zu erhalten oder ihre Angriffe effektiver zu machen.

Apropos Rätsel: Während unseres Abenteuers mit Grace sehen wir zahlreiche Türen, die bestimmte Schlüssel zum Öffnen erfordern, sowie klassische Logikrätsel, um ein geheimes Fach zu öffnen und einen Gegenstand oder Schlüssel zu erhalten. Es sollte beachtet werden, dass das Inventarmanagement für das Tragen von Munition, Waffen, Schlüsseln und Heilgegenständen sehr wichtig ist, da unser Protagonist ein sehr begrenztes Inventar hat (8 Gegenstände im Gegensatz zu den "unendlichen" Slots in Leons Aktenkoffer, die in diesem Teil zurückkehren), obwohl wir ähnlich wie in Resident Evil 2 Remake verschiedene Hüfttaschen finden werden, die uns etwas mehr Platz verschaffen. Die Ähnlichkeiten mit RE 2 Remake enden hier nicht, denn es gibt bestimmte Feinde, die die Rolle von Mr. X spielen und uns zu bestimmten Momenten verfolgen und unseren Weg blockieren. Tatsächlich kann ich an diesem Punkt meiner Eindrücke ohne Angst sagen: Die Rolle, die ich mit Grace spielte, vermittelt das gleiche Gefühl wie der erste Besuch im Raccoon City Police Department in RE 2 Remake, wo jede Begegnung ein Kampf auf Leben und Tod war und man ständig verschlossene Türen mit einem schrecklichen Gefühl der Ungewissheit vorfand, während die Teile, in denen ich Leon kontrollierte, eher wie die letzten Phasen von Resident Evil 4 Remake wirkten, Wo du allem ohne Angst begegnen kannst.

Der RE-Motor in seiner besten Form

Was die Performance angeht, lief alles perfekt, egal ob man in der Ego-Perspektive spielte oder die Third-Person-Over-the-Shoulder-Kamera bevorzugte. Es ist erwähnenswert, dass ich das Spiel in der PS5 Pro Version getestet habe, wo die Spiegelungen, Kleidungsdetails und Gesichter sowohl lebender als auch "untoter" Charaktere von unglaublicher Qualität waren. Dies ist das Spiel, das RE Engine in Bezug auf die Grafikqualität am besten ausnutzt, sei es für Einstellungen, Beleuchtung oder Charaktere. Diese Version beinhaltete Raytracing, und in den Momenten, in denen Dunkelheit und unsere unfehlbare Taschenlampe im Mittelpunkt stehen, war der Einsatz dieser Technologie sehr auffällig. Außerdem konnte ich meine gesamte Spielsitzung mit Kopfhörern genießen, sodass ich die hervorragende Sprachausgabe des Spiels sowie die verschiedenen Nuancen und den guten Einsatz von Soundeffekten und anderen Audioelementen schätzen konnte, die mir halfen, mich vollständig in das Spielerlebnis einzutauchen.

Werbung:

Um diese Eindrücke abzuschließen, muss ich hinzufügen, dass das, was ich von Resident Evil Requiem gespielt habe, mir die perfekte Balance zwischen Spannung und Action erscheint, wobei ich Ideen aus älteren Titeln aufgreift und ihnen eine Wendung verleihe, wie etwa das Auftauchen von Feinden, die nach einer Niederlage wiederbeleben, wie die "Crimson Heads" aus dem Remake des ersten Resident Evil. Capcom scheint seine Hausaufgaben gemacht zu haben, um herauszufinden, was Fans der 30 Jahre alten Resident Evil -Reihe am besten mögen, und wenn das Endprodukt so anhält, wie wir es in unserer Vorschau-Session gesehen haben, wird es eines der beliebtesten Resident Evil Spiele unter den Spielern sein und möglicherweise einer der starken Anwärter auf das Spiel des Jahres.