Vorschau: Call of Duty: Black Ops 7 ist für mich nicht das Call of Duty, aber das ist okay

Das erste Beta-Wochenende für Call of Duty: Black Ops 7 ist abgeschlossen. Die Fans konnten einen Blick in das nächste Kapitel der Shooter-Serie werfen, um zu beurteilen, ob sie ein Fan der Richtung sind, die Treyarch mit dem Teil eingeschlagen hat. Das mag wie eine seltsame Formulierung für den unregelmäßigen bis abstinenten Call of Duty -Spieler erscheinen, der diese Spiele als wiedergekäuten Schleim ansieht, aber für diejenigen, die sich die Serie jedes Jahr ansehen, trifft es sehr zu.

Im Laufe der Jahre haben die Entwickler von Activision mit verschiedenen Spielstilen, Tempo, Einstellungen und mehr geliebäugelt, und aufbauend auf Call of Duty: Black Ops 6 ist das Thema für Black Ops 7 Geschwindigkeit und rohe reaktive Reaktionen. Einige Fans der Serie werden das hören und vor Freude weinen, aber andere, wie ich, finden das ein bisschen abschreckend...

Als Call of Duty im Jahr 2019 mit dem außergewöhnlichen Modern Warfare neu gestartet wurde, habe ich mich dank des taktischeren und langsameren Gameplays wieder in die Serie verliebt. Call of Duty durchläuft diese Zyklen, in denen es langsam neu gestartet wird und dann stetig schneller und schneller wird, bis es rasend schnell ist und wie ein Spiel wirkt, das absolut keinen Platz oder Platz für diejenigen bietet, die ein lässigeres Erlebnis suchen. Dann wird es neu gestartet. Black Ops 7 ist die nächste Stufe dieses Zyklus, es ist ein überwältigend bissiger und fast erstickender Shooter, den jeder, der nicht seine gesamte Freizeit Call of Duty widmet, als befremdlich und bestrafend empfinden wird. Es ist eine Call of Duty Folge, die einmal mehr das Mantra des Überlebens des Stärkeren verkörpert.

Denn die Bewegung hat wieder ein Stadium erreicht, in dem die Aktion mit den Stiefeln vor Ort der Vergangenheit angehört. Wandsprünge sind zurück, Gegner verbringen selten Zeit auf dem Boden, die Time-to-Kill (TTK)-Werte sind immens niedrig und all das bedeutet, dass man jede einzelne Black Ops 7 Spielsitzung mit voller mentaler Kapazität und Kraft angehen muss, als wäre es ein kompetitiver Ligaauftritt auf einer LAN-Bühne. In diesem Spiel ziehst du in den Krieg und wenn du dich nicht zu 100 % dafür einsetzt, wirst du zurückgelassen und stirbst im Dreck.

Aber auch das ist in meinen Augen eigentlich in Ordnung, weil Call of Duty mit diesen unterschiedlichen kreativen Richtungen auf und ab geht. Der Müll des einen ist der Schatz des anderen, wie man so schön sagt, und das trifft auch hier zu, denn während Black Ops 7 vielleicht das genaue Gegenteil von dem ist, was ich mir von einem Call of Duty -Spiel wünsche, werden viele andere mit diesem Kapitel weiche Knie bekommen.

Davon abgesehen gibt es immer noch verschiedene Teile des Call of Duty -Erlebnisses, von denen ich mir wünschte, dass sie angesprochen würden, und vielleicht wird es bis zum tatsächlichen Start des Spiels Mitte November sein. Dennoch sind Dinge wie Menüs, die überwältigend komplex sind und viel zu viele Informationen auf Sie werfen, ein Bereich, in dem Sie unbedingt verbessert werden müssen, und das schon seit langer Zeit. Spawnpunkte, die in einem 6v6-Klima kaum funktionieren, sind ein weiterer Bereich, der drastisch geändert werden muss, denn während der Code in einem engen 4v4-Wettbewerbsformat funktionieren mag, gibt es für die Mehrheit der Spielerbasis im regulären Online-Modus derzeit so gut wie keine Konsistenz. Auch wenn die Feinde nicht viel auf dem Boden kämpfen werden, wäre eine bessere Audiolösung, damit du erkennen kannst, wenn jemand durch ein Fenster oder eine Wand springt, die einen Korridor wie den Prince of Persia entlangläuft, nichts als ein Segen. Oh, und fähigkeitsbasiertes Matchmaking. Es ist immer noch wirklich, in jedes Spiel zu gehen, als würde das Leben jedes Spielers in der Lobby davon abhängen, und in Kombination mit der Geschwindigkeit dieses Kapitels macht es das Ganze manchmal ziemlich schwer zu ertragen.

Wenn man all dies im Hinterkopf behält, schreit Black Ops 7 immer noch nach Premium-Qualität und Verarbeitung. Das Gefecht ist straff und reaktionsschnell, das Kartendesign ist leicht zu erlernen und zu navigieren und einprägsam, die verfügbaren Optionen in Bezug auf Waffen, Vorteile, Wurfwaffen und so weiter, es ist so breit gefächert, dass dir nie die Optionen ausgehen werden. Obwohl ich die Spieler immer dazu ermutige, sich zu verzweigen und neue Dinge auszuprobieren, um ihren Horizont zu erweitern, könnt ihr verstehen, warum Call of Duty -Spieler nicht das Bedürfnis verspüren, sich von der Shooter-Serie zu entfernen, bei einer solchen Fülle an Inhalten, die jedes Jahr angeboten werden.

Machen Sie also aus diesem Geschwafel, was Sie wollen. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man dieses Kapitel der Serie entweder lieben oder hassen wird, und wie auch immer man dazu steht, es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, diesen Eindruck zu haben. Auch wenn es den Anschein haben mag, ist nicht jedes Call of Duty Spiel für jeden Call of Duty Spieler gemacht, und obwohl ich mir immer noch wünsche, dass die Serie an ihren Standards von vor etwa fünf bis sechs Jahren festhält, kann ich mir vorstellen, dass sich viele mit diesem Kapitel wieder in das Franchise verlieben, besonders wenn du die Advanced Warfare und Infinite Warfare Ära geliebt hast, in der dieses Spiel zweifellos einen tiefen Widerhall bei dir finden wird.