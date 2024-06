Vorschau: Black Ops 6 bringt Call of Duty endlich vorwärts (und in andere Richtungen)

HQ

Es war Zufall, aber im Nachhinein fühlt es sich großartig an: Als ich mich auf meine damals geheime Reise nach LA vorbereitete, und insbesondere auf meinen Besuch in Treyarchs Büros, um einen ersten, geschwärzten, sehr exklusiven Blick auf Call of Duty: Black Ops 6 zu werfen, diskutierte ich mit einigen Hardcore-Spielern, wie die First-Person-Bewegung von CoD, wie wir sie alle als sein Markenzeichen identifizierten, war anderen Schützen noch Jahre voraus. Und während andere aktuelle Spiele noch aufholten, machte das Franchise von Activision gerade einen weiteren Quantensprung.

Denn Bewegung, nun ja, Omnimovement, wie es offiziell heißt, ist genau der Game Changer von BLOPS6, ein umfassendes Upgrade für genau dieses System, das wir zuvor als genredefinierend bezeichnet haben und das nun die Serie in Zukunft verändern wird. Also ja, abgesehen von der Voraussicht fühlt es sich gut an, berichten zu können, dass sich das Team in erster Linie darauf konzentriert hat, das Wichtigste in Bezug auf das Gameplay zu verbessern.

Aber lassen Sie mich Sie zuerst in einen unangenehmen Kontext stellen, und zwar mit einem großen Vorbehalt. Ja, ich habe Call of Duty: Black Ops 6 gespielt. Nein, leider kann ich meine detaillierten Gameplay-Eindrücke noch nicht teilen. Aber ja, ich denke, es wird großartig.

Nach einem kurzen Rundgang durch einige Teile der beeindruckenden Büros von Treyarch in Playa Vista und vor unserer Gameplay-Session nahmen wir an einer meisterhaften 90-minütigen Präsentation von mehreren Teammitgliedern teil, die viele Aspekte des Spiels beschrieben und das Wie und Warum der 4+ Jahre langen Entwicklung diskutierten. Es war so klar, interessant und auf den Punkt gebracht, dass es sich wie eine halbe Stunde anfühlte, aber Mann, es gibt so viele Punkte, über die man sprechen kann.

Während die traditionellen Teile des Spiels ihren eigenen Showcase hatten (einschließlich der typischen Campaign, Multiplayer und sogar Zombies ), vereinte ein gemeinsames Motto alle Bemühungen an allen Fronten: dass es sich wie Black Ops anfühlen musste, aber dass es auch eine neue Ära für Call of Duty einläuten musste. Diese Absicht durchdringt scheinbar unzusammenhängende Aspekte wie Geschichte, Fortschritt, Grafik oder Charaktere. Es war anscheinend der Ausgangspunkt für jede einzelne Designentscheidung.

Irgendwie scheint das 90er-Jahre-Setting dafür am besten geeignet zu sein, da viele - mich eingeschlossen - es als etwas Verbundenes sehen werden, Retro, wenn man so will, und gleichzeitig modern. Es mag mit dem Timing und der Stimmung zu tun haben, mit Bill Clinton, George Bush, Margaret Thatcher, aber mit dem Klang von The Prodigy Firestarter. Mit den Spionagegeschichten der neuen und zurückkehrenden schwarzen Operator und abtrünnigen Trupps wie Jane Harrow, der Handlerin, und Russel "the Monster" Adler, aber zu den unbeschwerten, fast kitschigen Noten des Soundtracks eines Actionstreifens aus dieser Zeit. Mit dem typischen Gameplay-Stil, den wir alle kennen und lieben, aber mit einem zusätzlichen Schwerpunkt auf Missionsvielfalt und Spielerwahl, oder zumindest ist das das Versprechen.

Nach einem enttäuschenden Story-Modus in Modern Warfare 3 und angesichts von Treyarchs Stammbaum in dieser Hinsicht (ganz zu schweigen davon, wie sehr ich Cold War geliebt habe), bin ich sehr fasziniert von Black Ops 6's Campaign. Mit dem Jahr 1991 befindet sich das Spiel in der Zeitlinie ein Jahrzehnt nach dem vorherigen Eintrag und nur ein paar Jahre nach den Missionen von 1989 im beliebten Black Ops II, mit all diesen Mitteln für Charaktere und Handlungsstränge. Erzählerisch bleibt die Prämisse dieselbe, mit historischen Berührungspunkten als Erdungselementen, aber mit einem Permalink zu der fiktiven Welt, die das Franchise im Laufe der Jahre aufgebaut hat.

Der Unterschied liegt im Kontext. "Du kannst Uncle Sam nicht anrufen", wiederholten die Entwickler ein paar Mal, was bedeutet, dass man mit dem Golfkrieg im globalen Rampenlicht und mit der neuen Ära der Schwarzen, die die höchsten Ebenen der CIA infiltrieren, mehr denn je auf sich allein gestellt ist, sogar "von innen heraus gejagt". Es gibt noch weniger Regeln, Agenten sind eher anfällig dafür, sie zu brechen, und diejenigen, die abtrünnig werden, treiben das noch weiter hinaus. Es wird interessant sein zu sehen, wohin diese Geschichte in Bezug auf Paranoia, Geheimnisse und Trauma führt, wo Orte, Missionsdesign und natürlich Gadgets das Einzelspielererlebnis bestimmen werden.

Was die oben erwähnte Missionsvielfalt angeht, müssen wir abwarten und selbst sehen, aber es scheint, dass dieser ein oder zwei Notizen aus dem Buch von Hitman nimmt. Buchstäblich kann man in der Capitol Station -Mission, der um die politische Gala in Washington D.C., zum Beispiel die Frau eines Senators erpressen oder vielleicht als verkleideter Journalist agieren, wie wir uns natürlich selbst gefühlt haben, als wir Treyarchs eigenen Bunker infiltrierten. Es ist die gleiche Mission, bei der wir das neue Neunzigerjahre-Modell des ferngesteuerten RC XD-Autos zu sehen bekamen, das mit einigen angehängten C4 großes Chaos anrichten kann, jetzt mit zusätzlichem Schub. Und "habt ihr The Great Escape gesehen?" "Ja, sie haben es nicht geschafft", erinnert sich Adler, aber jetzt weiß man auch, wohin die stark besetzte Motorrad-Abteilung führt.

Die Irak-Mission hingegen entscheidet sich für einen semi-offenen Weltansatz, mit der Freiheit, wie und wann jedes Ziel angegangen werden soll, und mit geskripteten Abschnitten, die hinter den Kulissen ausgelöst werden können. Wir haben das schon oft falsch gemacht, also freue ich mich auch darauf, Treyarchs Version auszuprobieren, wenn Delta Force -Agenten versuchen, den Weg zu einem von Saddam Husseins Verstecken in der Wüste freizumachen. Oh, und hier haben wir ein weiteres cooles neues Gadget in Aktion gesehen: das Zielsuchmesser, das man in der Luft manövrieren und dann zur Explosion bringen kann. Oder für einen weiteren Effekt können Sie dasselbe mit einem Laptop tun, um zielbare Raketen anzufordern.

Nun, genug von der Kampagne. Was ist der ganze Hype um die Bewegung? Nun, auch wenn es auf den ersten Blick gleich aussehen mag, wurden die Bewegungs- und Animationssysteme von Call of Duty: Black Ops 6 tatsächlich von Grund auf neu entwickelt. Dies war notwendig, damit sie Bewegungen auf vielfältigere und physikalisch logischere Weise nahtlos verketten konnten. Das offensichtliche Beispiel ist, dass Sie jetzt in jede Richtung sprinten können. Zur einen Seite, rückwärts, diagonal... Und das bedeutet auch Rutschen oder Tauchen, wenn man diese Bewegungen kombiniert. Das i-Tüpfelchen ist die Rückenlage, die Sie im Liegen einnehmen können... oder vielleicht in der Luft, nachdem du durch ein Fenster gesprungen bist, wie es bei The Matrix Trinity der Fall ist, um dann umzukehren und den verfolgenden Feind auszuschalten, bevor du auf dem Rücken landest.

Es sieht absolut fabelhaft aus, und uns wurde ein Teil des komplizierten Mocap- und Rigging-Aufwands gezeigt, der darin steckte, damit es wie ein Sportspiel funktioniert, fast wie eine typische FIFA-Entwicklerdemo. Auch hier kann ich euch nicht sagen, wie es sich tatsächlich anfühlt, aber wenn ihr ein normaler CoD-Spieler seid, schaut euch einfach den Trailer genauer an, achtet auf die ausgefallenen Moves und denkt einfach an die Möglichkeiten, sowohl strategisch als auch einfach nur, um die Galerie zu spielen. Ich denke, es wird einige Zeit dauern, bis einige Spieler erkennen, wie viel mehr das bietet, aber die Profis werden sicherlich nach ein paar Runden das Recht haben, damit zu prahlen.

Noch zwei Anmerkungen zu Bewegung und Animation, denn auch das ist der Eckpfeiler des Franchise. Die erste, inspiriert von den Fahrhilfen von Forza Motorsport (und ich kann bestätigen, dass sie nichts mit Microsofts gemeinsamem Eigentum zu tun hat), heißt Intelligente Bewegung und bedeutet, dass Sie jetzt die Tastendrücke reduzieren können, die für die häufigsten Weltinteraktions- und Bewegungsaktionen erforderlich sind, da das Spiel vorhersagt, was Sie tun möchten, und Sie unterstützt. Ich denke, das ist in Bezug auf die Zugänglichkeit ziemlich interessant und nicht nur für Neulinge, solange es auf dem kompetitiven Schlachtfeld keinen Unterschied macht. Wie in Simracern oder Sportspielen können Sie auch hier einstellen, wo es einsetzt, z. B. mit Mantel-Assists, Sprint-Assists und dergleichen.

Die zweite mag auch subtil erscheinen, aber Profis werden es sofort bemerken: Sie hat damit zu tun, wie Körper, Kameras und Waffen physisch reagieren, wobei sich die Positionen je nach Schwung, Absicht, Stärke und mehr dynamisch anpassen. Und wo wir gerade von Körpern sprechen: Die Trefferorte wurden von 4 auf 9 erhöht, die wiederum für einige realistische (und einige urkomische) Einschläge stark per Motion Capture aufgenommen wurden, was mit der ebenfalls aktualisierten dynamischen Deathcam, die viel genauere und filmischere Winkel erzeugt, viel besser aussehen wird.

Und ich habe neue Gadgets erwähnt (einige sind sehr selbstgebaut, wie die Federmine mit ein paar Claymores, die daran kleben, andere sind so großspurig wie der Signalköder, damit Top-Spieler sagen können: "Komm auf mich"), aber keine neuen Waffen aus den 90ern, wie die Ames 85 oder die cool aussehende Kompackt 92, die ein transparentes Magazin hat, mit dem man einen kurzen Blick auf die verbleibenden Kugeln werfen kann. Wir werden auch die Jackal PDW, die XM4, die Marine SP oder die 9-mm-PM-Handfeuerwaffe bekommen, die sehr gut zu Pierce Brosnans James Bond 007 gehört haben könnte.

Mit diesen Waffen, Gadgets und neuen ausgefallenen Moves werden die Spieler die meiste Zeit im Multiplayer-Bereich von Call of Duty: Black Ops 6 verbringen. Die größte Neuigkeit in Bezug auf den Fortschritt ist, dass Classic Prestige zurück ist, wie von der Community gewünscht. Es wird 55 Militärstufen geben, ähnlich wie jetzt, aber wenn du diese überholst, kannst du Classic Prestige für 10 verschiedene Prestiges mit speziellen Belohnungen eingeben und dann Prestige Master für 100 zusätzliche Stufen und eine letzte Belohnung freischalten. Glücklicherweise ist all dies nicht mit saisonalen Inhalten verbunden, da uns versprochen wurde, dass es am ersten Tag mit dem Spiel veröffentlicht wird.

Ein weiteres Feature für erfahrene und neue Spieler ist, dass zum ersten Mal Call of Duty HUD je nach Spielstil und Bedarf anpassbar ist und Elemente wie Kartenposition oder Widgets enthält, die alle nach HUD-Voreinstellungen angeordnet sind und sogar die Größe anpassen können. Dies ist großartig für Barrierefreiheit, verschiedene Bildschirmgrößen oder vielleicht diejenigen, die Elemente anders anordnen möchten, wie z. B. Streamer.

Und wenn es um die eigentliche Multiplayer-Action geht, behalten sie, soweit ich Ihnen das an dieser Stelle sagen kann, die gleiche Prämisse eines zugänglichen und fesselnden Erlebnisses bei, während sie sowohl den Inhalt, die Bereitschaft (mit einer viel schlankeren Lobby) als auch die Vielfalt erweitern. Es wird neue Kampfspezialitäten, Meisterschaftsabzeichen und mehr Ausrüstungen geben, mit wiederkehrenden Wildcards, detaillierten Waffenstatistiken, gemeinsamer Optik und mehr, ganz zu schweigen von den von Diablo inspirierten Enforcer Perks, den 10/5 benutzerdefinierten/Standardklassen oder dem speziellen Schnellausrüsten. Theatre Mode kehrt ebenfalls als eine der Hauptanfragen für Fans zurück, ebenso wie Best Play von Black Ops IV und der Gewinnerkreis, um einige zu beherbergen Tänze nach dem Spiel.

Die beiden Fraktionen von Charakteren, mit Rogue Black Ops (Troy Marshall, Yara, Bayan, Westpoint, Nazir, Ratcliff) und Crimson One (Alejo, Caine, Stone, Niran, Daily, Volta) werden in einigen der 16 brandneuen Karten zum Start gegeneinander an treten, wobei 12 klassische dreispurige 6v6-Karten und 4 kleinere Strike 2v2-Karten sind. Und MP wird nach der Kampagne stattfinden, um zusätzliche Hintergrundinformationen und Kontext zu erhalten.

Bevor es vollständig enthüllt wird, kann ich euch sagen, dass das rundenbasierte Zombies zurück ist, dass der Modus die Geschichte von Dark Aether fortsetzen wird, indem Dr. Peck ein Boot chartert, um einige "alte Freunde" zu besuchen, und dass die Crew Grigori Weaver, Elizabeth Grey, Mac Carver und die brandneue Maya Aguinaldo umfasst, die ihre eigenen Beweggründe hat. Und ja, es gibt auch zwei neue Karten in Form von Liberty Falls (Appalachian Mountains in West Virginia, kleiner und heller Ort) und Terminus; Blacksite 13 (dunkler, tiefer, komplexer).

Also... Ja, auf dem Papier ist das alles sehr vielversprechend, da die meisten Aspekte erneuert oder erweitert wurden, die von den Fans gewünscht wurden. Die Kampagne scheint wieder einmal aufregend zu sein, wenn es um den eher lässigen filmähnlichen Ansatz geht, Hardcore-Spieler werden sicherlich verrückte Dinge mit Omnimovement machen, und sowohl der Fortschritt als auch die Inhalte am ersten Tag klingen kurz- und langfristig fesselnd. Aber leider steht das alles vorerst auf dem Papier, denn meine ersten praktischen Eindrücke mit dem Spiel sind vorerst geschwärzt.