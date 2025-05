Vorschau auf das Damenfinale der Madrid Open zwischen Aryna Sabalenka und Coco Gauff

HQ

Aryna Sabalenka und Coco Gauff werden am morgigen Samstag das Einzelfinale der Madrid Open bestreiten. Titelverteidigerin Iga Świątek, die zweimal in Folge das Finale erreicht hatte, schied in 64 Minuten gegen Coco Gauff aus. Die US-Amerikanerin, Siegerin der US Open 2023, holte sich mit 6:1, 6:1 ihren ersten Sieg auf Sand gegen die Polin und ihren dritten Sieg in Folge über Swiatek, die im Head-to-Head gegen Gauff mit 11:1 führte.

Aryna Sabalenka musste sich derweil etwas mehr anstrengen, um die Nummer 17 der Weltrangliste, Elina Svitolina, auszuschalten. Der Weißrusse besiegte den Ukrainer mit 6:3, 7:5 und zog zum vierten Mal ins Finale der Madrid Open ein.

Das Finale der Madrid Open zwischen Aryna Sabalenka und Coco Gauff findet am Samstag, 3. Mai, um 10:00 Uhr BST, 11:00 Uhr MESZ statt. Angesichts ihrer Erfahrung könnte man meinen, dass Sabalenka die Favoritin ist, aber ihre Kopf-an-Kopf-Bilanz ist eng, da Gauff 2021 in Rom mit 5:4 in Führung lag, einschließlich ihres einzigen Spiels auf Sand.