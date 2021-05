Vorläufiger Entwicklungsstopp bei Imperator: Rome

You're watching Werben

Paradox Interactive bereitet sich auf ihre Online-Veranstaltung "PDXCON" vor, die in der kommenden Woche stattfindet. Bevor die Vorhänge geöffnet werden, möchte das Studio jedoch sicherstellen, dass die Spieler mit realistischen Erwartungen an die Präsentation herantreten. In den offiziellen Entwicklerforen gab Bevan Davies, Produktsegment- und Portfolio-Manager bei Paradox, eine kurze Erklärung ab und bestätigte, dass Imperator: Rome auf dieser Messe kein Thema sein wird.

Obwohl der Titel erst vor einiger Zeit auf die Spielversion 2.0 aktualisiert wurde, sei den Entwicklern bereits zu diesem Zeitpunkt klar gewesen, dass sie sich im Anschluss an das große Update anderen Projekten zuwenden würden. Davies erklärte: "Im Moment arbeiten wir an Plänen, das Team von Imperator[: Rome ]wieder aufzubauen und die Entwicklung fortzusetzen, aber kurzfristig mussten wir unsere Bemühungen auf andere Projekte konzentrieren."

Der Publisher scheint also nach wie vor daran interessiert zu sein, das Strategiespiel zu unterstützen. Dieses Jahr soll es dennoch keine neuen Inhalte geben, bestätigt der PR-Manager.