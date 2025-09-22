Vorbestellungen für Lenovo Legion Go 2 aufgrund hoher Nachfrage storniert

HQ

Und hier dachten wir, die Tage der Knappheit an Gaming-Hardware seien vorbei. Lenovo hat bestätigt, dass einige Vorbestellungen seines mit Spannung erwarteten Handheld-Gaming-Geräts, des Lenovo Legion Go 2, aufgrund der hohen Nachfrage storniert werden mussten.

Wie in einem Beitrag auf Reddit erklärt, erklärt der Lenovo-Support, dass die tragbaren Spielautomaten bei großen Einzelhändlern angekommen sind, aber Vorbestellungen, die direkt auf der Website des Unternehmens aufgegeben wurden, werden aufgrund einer Nachfrage storniert, die "unsere Prognosen erheblich übertroffen hat". Nicht jede Vorbestellung wird storniert, aber es scheint, dass es eine Lotterie sein wird, wer warten und erneut bestellen muss.

"Wir wissen, dass das frustrierend ist, und wir entschuldigen uns wirklich für die Unannehmlichkeiten, die es verursacht hat, insbesondere für unsere leidenschaftlichsten Fans. Das Legion Go Gen 2 wurde speziell für euch entwickelt, und diese Erfahrung war eine wichtige Lektion für uns. Wir werden dies nutzen, um uns zu verbessern und einen besseren Prozess in Zukunft zu gewährleisten", schreibt Lenovo.

Lenovo Legion Go 2-Geräte werden voraussichtlich nächsten Monat erhältlich sein, aber wir müssen abwarten, wie lange diese Lagerengpässe anhalten.