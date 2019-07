Vorbestellungen für Greedfall gestartet, 4K/HDR-Unterstützung angekündigt

Letzte Woche berichteten wir, dass Bigben Interactive die Greedfall-Entwickler Spiders Studio aufgekauft hat. Nun haben die beiden enthüllt, dass das Spiel ab sofort vorbestellt werden kann. Wer sich dazu entscheidet, kriegt spezielle Boni dazu.

Dazu bekamen wir die Neuigkeit, dass 4K und HDR auf der PS4 Pro und Xbox One X unterstützt werden wird, um die Details des Spiels in all seiner Pracht zu sehen. HDR wird auch für die PS4 und Xbox One S als Option zur Verfügung stehen.

Genauere Details zu den Pre-Order-Boni und einige neue 4K/HDR Screenshots findet ihr unten. Wer sich Greedfall vorbestellen möchte, kann dies hier tun. Zusätzlich wurde die erste Episode der Webserie zum Spiel veröffentlicht, bei der wir Einblicke in die Welt die Spiders Studio kreiert erhalten.

Werdet ihr euch das Spiel vorbestellen?