Vorbestellerinhalte und Spezialeditionen für WRC 8

Das nächste, offizielle Spiel der FIA World Rally Championship erscheint in Deutschland am 6. September auf PS4, Xbox One und PC (die Switch-Version muss bis Oktober warten). WRC 8 wird in zwei Fassungen erhältlich sein, eine Deluxe und eine physische Collector's Edition. Vorbesteller erhalten in beiden Fällen frühzeitigen Zugang (48 Stunden eher) zum Spiel, sowie das DLC "RWD Legendary". Darin stecken zwei alte Rallye-Schlitten: Lancia 037 und der Porsche 911 GT3 RS RG.

Alle Eigentümer der Deluxe Edition erhalten "erfahrene Teamkollegen", mit denen ihr im Spiel bessere Fortschritte erzielt. Käufer der Collector's Edition erhalten ein dreimonatiges Abonnement beim Premium-Sportsender WRC+ All Live, diese ominösen Teammitglieder aus der Deluxe-Edition und ein spezielles Steelbook. Switch-Spieler erhalten die gleichen Vorteile, aber erst einen Monat später. Vorbestellungen sind ab sofort verfügbar.