Voranmeldungen sind ab sofort möglich für Age of Empires Mobile

Gestern, während seines New Year, New Age Events, enthüllte World's Edge einige aufregende neue Details zu Age of Empires Mobile.

Age of Empires Mobile wird Berichten zufolge das Erlebnis, das die Fans von der Serie gewohnt sind, auf PC und Konsole nachbilden. Es soll rasante Kämpfe, Echtzeitstrategie, Basenbau und PvP-Multiplayer sowie eine Steuerung enthalten, die für mobile Geräte optimiert ist. Es wird den Spielern auch ermöglichen, viele berühmte Anführer aus der Geschichte zu befehligen, wie Julius Cäsar, König Artus, Hannibal, Jeanne d'Arc, Kleopatra und mehr.

"Wir sind mit Age of Empires auf unseren PCs aufgewachsen und glauben, dass wir mobilen Spielern ein neues, aber ähnlich aufregendes Erlebnis bieten können", sagte Brayden Fan, General Manager von TiMi.

Das Free-to-Play-Spiel kann ab sofort für iOS und Android vorregistriert werden. Es wurde noch kein Veröffentlichungsdatum bestätigt, aber interessanterweise heißt es auf der iOS-Seite, dass es am 19. August 2024 erwartet wird.

Unten könnt ihr euch einen brandneuen Trailer zum Spiel ansehen: