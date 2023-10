Voragine Game Studio präsentiert ein neues Pixel-Art-Metroidvania namens Eden's Guardian

Es ist schön, dass es spanische Studios gibt, deren Arbeit wiederum andere Studios dazu inspiriert, Videospiele zu entwickeln. Und in der heutigen Zeit gibt es nur wenige Entwickler mit mehr internationaler Präsenz als The Game Kitchen mit Sitz in Sevilla. Ihre Blasphemous-Serie war sowohl im In- als auch im Ausland ein durchschlagender Erfolg. Und mit ihnen im Hinterkopf wollte Voragine Game Studio seinen Samen in das Metroidvania-Genre pflanzen, um sein nächstes Spiel anzukündigen: Eden's Guardian.

"Im Grunde ist es ein klassisches Metroidvania. Es ist vom Kunststil des Spiels inspiriert, ein bisschen wie Blasphemous, denn wenn man ein Pixel-Art-Spiel machen will, denke ich, dass sie die besten sind, und sie kommen aus Spanien", erzählten uns Regisseur und Designer Jesús Martínez und Programmierer Agus Sánchez während eines Interviews auf dem letzten IndieDevDay Barcelona, das ihr unten sehen könnt.

Aber Eden's Guardian hat eine Menge Persönlichkeit, die es ihm ermöglicht, sich (respektvoll) von Cvstodia und seinem Penitent zu distanzieren und eine handgefertigte Pixel-Art-Dark-Fantasy-Welt zu schaffen, in der der Konflikt zwischen Göttern und Menschen alles verwüstet hat. Unter diesen Ruinen befindet sich unser Charakter, der Wächter, ein weibliches Wesen, das von Göttern und Menschen geboren wurde und nach Jahrhunderten der Gefangenschaft endlich ausgebrochen ist. Doch als sie erwacht, findet sie die schöne Welt, die sie einst kannte, unter einem mysteriösen Fluch zusammengebrochen. Und um Antworten auf das zu finden, was in ihrer Abwesenheit geschehen ist, begibt sie sich auf eine gewalttätige Reise.

Und dann ist da natürlich noch die neuartige Mechanik, die es von anderen Titeln des Genres unterscheidet: Du kannst dein Schwert werfen oder es in Oberflächen stoßen und dich dorthin teleportieren, um Feinde zu überraschen, unzugängliche Orte zu erreichen und Entfernungen zu überbrücken. "Wir haben uns auch Hollow Knight angeschaut. Wir haben eine gute Mechanik, eine einzigartige Mechanik, man kann das Schwert werfen und sich dorthin teleportieren. Es ist wie Noctis' Mechanik in Final Fantasy XV, also haben wir das auf ein Metroidvania übertragen, und ja, das ist nur ein kleiner Teil des Spiels."

Obwohl sie am Ende des Interviews verraten, dass sie eine Kickstarter-Kampagne vorbereiten, um eine Finanzierung zu erhalten, sagen uns die Macher bereits, dass die Entwicklung für etwa 18 Monate geplant ist, so dass das wahrscheinlichste Datum, um das Spiel zu sehen, im Jahr 2025 sein wird. Aber während wir warten, hier ist der erste Trailer für Eden's Guardian, den Sie unten sehen können.