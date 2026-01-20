Vor der Präsentation dieser Woche sind viele Fable Konzeptzeichnungen durchgesickert

HQ

Übermorgen ist es Zeit für das erste große gestreamte Gaming-Event des Jahres, wenn Microsoft sein jährliches Xbox Developer Direct veranstaltet. Diesmal wird es eine doppelte Dosis britischer Spiele geben, denn Playground Games ist bereit, nicht nur Forza Horizon 6, sondern auch Fable vorzustellen.

Beide Spiele sollen 2026 erscheinen, um das 25-jährige Jubiläum von Xbox (und der Halo-Serie) zu feiern. In Erwartung dessen hat MP1st es geschafft, eine beträchtliche Menge Konzeptbilder von Fable von einem ehemaligen Playground Games-Mitarbeiter zu erhalten. Da dies nur Konzeptbilder sind und die Person dort nicht mehr arbeitet, ist es nicht sicher, dass alle Orte zeigen, denen du während deiner Abenteuer in Albion begegnest. Allerdings werden die meisten davon wahrscheinlich im fertigen Produkt auftauchen, und der Gangsterhöhle Bloodstone (aus Fable II hat einen kurzen Auftritt, was eindeutig darauf hindeutet, dass die Stadt im Spiel enthalten sein wird.

Besuchen Sie den Artikel auf dem obigen Link, um alle Bilder anzusehen und sich vielleicht ein schönes Hintergrundbild zu sichern. Im Bluesky-Beitrag unten kannst du dir eine Auswahl davon ansehen.