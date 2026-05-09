Vor Brand New werden Day, Spider-Man, Punisher und Hulk in einer limitierten Comicserie aufeinandertreffen

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Als Deadpool & Wolverine im Sommer 2024 in die Kinos kam, wurde der Film von einer Comicreihe begleitet, die von Wolverine angeführt wurde, die vertraut wirken sollte, aber letztlich eine Geschichte erzählte, die sich vom Hauptfilm des Marvel Cinematic Universe abseits befindet. Mit Spider-Man: Brand New Day am Horizont können wir bald eine ähnliche Situation für Spider-Man, Hulk und Punisher erwarten.

Marvel Comics hat Spider-Man: Long Way Home enthüllt, das als "gnadenloses Duell" zwischen Spider, Punisher und Hulk gilt – eine Geschichte, die "Vertrautheit bietet, während sie abseits des Haupt-Marvel-Universums existiert, und eine zeitlose, immergrüne Saga für alle Leser liefert, die nicht von Kontinuität, Umfang und Barmherzigkeit gehemmt ist!"

Geschrieben von Jonathan Hickman und Adam Kubert, mit Zeichnungen und einem Cover ebenfalls von Kubert, gilt Spider-Man: Long Way Home als limitierte Comicserie mit fünf geplanten Ausgaben, von denen die erste am 17. Juni erscheinen wird. Mit dem bevorstehenden Start kannst du unten die offizielle Zusammenfassung der Comicserie lesen und das Cover sehen.

"Es ist eine Welt vor dem Punisher. Eine Welt, in der die Existenz des Hulks nur ein Flüstern eines Gerüchts ist. Eine Welt, in der A.I.M. gerade einen Kosmischen Würfel in den Dschungeln Südamerikas entwickelt hat. Frank Castle, Bruce Banner und Peter Parker haben alle die Mission, den Würfel aus den falschen Händen – einschließlich der anderen – zu bewahren. In diesem Dreikampf um die Macht des Kosmos, wer wird als Sieger hervorgehen?"

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