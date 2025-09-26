Von Saudi-Arabien unterstützte Investoren streben Übernahme von EA im Wert von 50 Milliarden Dollar an

HQ

In der Welt der Spiele sind große Entwicklungen im Gange. Berichten zufolge ist eine Investorengruppe, bestehend aus dem saudi-arabischen Public Investment Fund, Jared Kushners Affinity Partners und der Private-Equity-Firma Silver Lake, an der Übernahme von Electronic Arts interessiert, das derzeit mit rund 50 Milliarden Dollar bewertet wird. Der Deal, der das Unternehmen privatisieren würde, würde zu den größten Buyout-Transaktionen aller Zeiten gehören, und die Investoren sollen bereit sein, bereits nächste Woche ein formelles Angebot vorzulegen.

Die Nachricht ließ die EA-Aktie in die Höhe schnellen und stieg im Laufe des Nachmittags um mehr als 15 Prozent. Aber nichts ist endgültig: Weder EA, Silver Lake, PIF noch Affinity Partners haben sich öffentlich zu den Verhandlungen geäußert. Wenn der Deal zustande kommt, würde dies eine neue Ära für EA einläuten – und eine noch stärkere saudische Präsenz in der Spieleindustrie. Gut oder schlecht? Das müssen Sie entscheiden.

Was hältst du von der Aussicht, dass EA in Privatbesitz übergeht?