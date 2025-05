HQ

Mit Ausnahme einiger Diktaturen hat eine überwältigende Mehrheit der Welt den umfassenden Krieg Russlands gegen die Ukraine verurteilt. Trotz Russlands Versuchen, die Invasion mit allen möglichen verschwörungstheoretischen Erklärungen zu rechtfertigen, sei es die NATO-Erweiterung, bis hin zu Behauptungen, dass Amerikaner geheime Biowaffenlabore im Land haben, dass die Ukraine von Nazis regiert wird und dass die Ukraine Russen im Land angreift.

Nun wird ein weiterer Propagandaversuch (danke Simulation Daily) in Form eines Titels auf Steam namens Squad 22: ZOV gestartet, der vom Krieg gegen die Ukraine handelt und mit "Erkenntnissen von russischen Veteranen und aktiven Soldaten" entstanden sein soll. Auf der Steam-Seite können wir auch lesen:

"Das Spiel wird offiziell vom russischen Militär für die Verwendung als grundlegendes Infanterie-Taktikhandbuch für die Kadetten- und Junarmy-Ausbildung empfohlen."

In dem Spiel werden wir auf die russische Seite des Krieges geworfen und müssen die Ukraine angreifen, mit dem Ziel, das Land zu erobern. Es überrascht nicht, dass viele das Spiel stark kritisieren, das wohl einen anhaltenden international verurteilten Konflikt verherrlicht, in dem täglich Menschen in großer Zahl ermordet werden, und sich fragen, warum Valve ein solch ethisch fragwürdiges Spiel überhaupt zulässt.

Die ukrainische Organisation Centre for Countering Disinformation hat sich den Titel angesehen und schreibt, dass er "von den russischen Behörden entwickelt wurde, um Menschen für die Armee zu rekrutieren", und fügt hinzu, dass eines der Ziele des Spiels darin bestehe, "den Krieg und seine Teilnehmer zu mythologisieren". Sie kommen zu dem Schluss:

"Das Spiel Squad 22: ZOV ist nicht nur Unterhaltung, sondern ein Element der Propaganda, das darauf abzielt, den Krieg zu rechtfertigen und einen Heldenmythos über das russische Militär zu schaffen."

Was ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Sollte Valve Maßnahmen ergreifen, oder ist es wie jedes andere Spiel?