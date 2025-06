Von Ruanda unterstützte M23-Rebellen werden beschuldigt, Zivilisten im Ostkongo hingerichtet zu haben

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Demokratische Republik Kongo . Human Rights Watch berichtete erst am Dienstag, dass die von Ruanda unterstützte Rebellengruppe M23 am 22. und 23. Februar in der ostkongolesischen Region Goma innerhalb von zwei Tagen mindestens 21 Zivilisten hingerichtet hat.

Die Rebellenoffensive hat viele vertrieben und zu schweren Menschenrechtsverletzungen geführt, darunter Tötungen in der Nähe von Militäranlagen und gewaltsames Verschwindenlassen. Dies unterstreicht die anhaltende Instabilität, von der die gefährdeten Bevölkerungsgruppen der Region betroffen sind. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.