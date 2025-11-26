Von Kritikern kritisierte von Kim Kardashian angeführte All's Fair erhält eine Verlängerung der zweiten Staffel

Mit einem beeindruckenden Rotten Tomatoes Critic Score von 3 % (trotz eines deutlich anderen Audience Score von 66 %) ist das Publikum für das, was wir als das verwirrende schlechte All's Fair ansehen würden, eindeutig ziemlich groß. Die von Kim Kardashian geführte Serie hat offensichtlich ihren Platz bei Konsumenten und Fans gefunden, so sehr, dass Hulu bereits eine zweite Episodenrunde bestellt hat.

Ja, laut Variety wird eine der am schlechtesten bewerteten Serien des Jahres in naher Zukunft mit einer weiteren Reihe von Episoden zurückkehren, in denen die Gruppe von Anwälten für hochriskante juristische Dramen von Naomi Watts, Teyana Taylor, Sarah Paulson, Glenn Close und weiteren zurückkehrt.

Es gibt noch keine Informationen darüber, wann genau All's Fair mit seiner zweiten Episodenrunde zurückkehren wird, aber es wird erwartet, dass Schöpfer und Regisseur Ryan Murphy erneut das Ruder übernehmen wird. Für weitere Informationen zu dieser Serie sollten Sie unsere Rezension nicht verpassen, in der wir die Serie mit einer klaren 1/10 bewertet haben.