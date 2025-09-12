HQ

In der einen Hand einen Bogen, in der anderen ein Gewehr. Das ist die schockierende Verwandlung eines ukrainischen Symphoniemusikers, der die samtenen Konzertsäle gegen die brutale Realität des Krieges eingetauscht hat. Der ehemalige Geiger eines renommierten Orchesters, der unter seinem Rufzeichen "Musiker" bekannt ist, ist heute Teil der gefürchteten ukrainischen Spezialeinheit "Bruderschaft" unter der GUR des Verteidigungsministeriums.

Einst träumte Musiker von Tourneen in Mexiko und Standing Ovations unter glitzernden Kronleuchtern, heute navigiert er durch Minenfelder und Razzien mit der gleichen Präzision, die er einst auf Vivaldi und Tschaikowsky anwandte. Für ihn ist das Schlachtfeld zur neuen Bühne geworden, und jede Mission ist eine Performance, bei der Fehler den Tod bedeuten, wie er in einem neuen Interview sagt.

Die Krim ist für ihn nicht nur ein militärisches Ziel, sondern auch ein persönliches. Als Junge verbrachte er die Sommer in Sudak, kletterte auf die genuesische Festung und wachte mit dem schillernden Sonnenaufgang der Krim auf. Das alles verschwand, als russische Truppen die Halbinsel eroberten. Er war gerade 14 Jahre alt, als seine Eltern ihm sagten, dass sie nie wieder zurückkehren könnten. "Es ist gefährlich. Russische Soldaten sind da", warnten sie.

Damals wurde das Paradies des Geigers zu einer verbotenen Erinnerung. Jahre später, im Jahr 2023, brachte ihn das Schicksal zurück. Aber diesmal nicht als Tourist. Im Rahmen eines der ersten waghalsigen Seeangriffe der Ukraine auf die Krim betrat er erneut den Boden seiner Kindheit, diesmal bewaffnet, entschlossen und mit der Botschaft: "Wir werden immer noch auf die Krim einmarschieren."

In Friedenszeiten war sein Ohr auf Sinfonien eingestellt. In Kriegszeiten wurde es zu seiner Geheimwaffe. Er kann erkennen, was andere übersehen, das Brummen einer Drohne, das Flüstern feindlicher Bewegungen, und so den Klang selbst in einen taktischen Vorteil verwandeln. Seine Kameraden nennen es Instinkt. Er nennt es Musik. "Was die Jungs vielleicht nicht hören, hört man dort", sagt er.

Im Moment spielt Musiker eine andere Melodie. Seine Geschichte ist eine erschreckende Erinnerung daran, dass die Ukraine bei der russischen Invasion nicht nur Soldaten an die Front schickte, sondern auch Dichter, Maler, Lehrer und ja, Geiger. Und auch wenn seine Geige verstaubt, bleibt der Traum lebendig. Eines Tages, sagt er, werde er mit seiner Familie auf eine freie Krim zurückkehren. Eines Tages wird er wieder Geige spielen.