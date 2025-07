Von einem geheimen Büro an der Universität zur Hilfe von Square Enix: BetaDwarf macht mit neuen Investitionen einen großen Sprung

Gestern berichteten wir darüber, wie das dänische BetaDwarf eine große Investition von Square Enix erhalten hat. Die Investition wird dazu beitragen, die Veröffentlichung des aktuellen Projekts des Studios Vaultbreakers zu fördern und zu finanzieren - ein Top-Down-Action-RPG, das alleine oder mit Freunden gespielt werden kann.

Als die Neuigkeiten bekannt gegeben wurden, haben wir uns mit BetaDwarfs CEO Steffen Kabbelgaard unterhalten, der sich natürlich über die neue Zusammenarbeit freute. Nicht nur in Bezug auf die gestiegene Finanzkraft, sondern auch in Bezug auf das Wissen, das Square Enix beitragen kann.

"Es bietet einige Möglichkeiten, mehr Geld zu haben. Aber sie helfen auch mit Ratschlägen und Ideen, wie man mit Konsolenbesitzern zusammenarbeitet, auf dem japanischen Markt Fuß fasst und solche Dinge, auf die sie sich spezialisiert haben", sagte Kabbelgaard.

Verstecken an der Uni

Die Investition von Square Enix ist in vielerlei Hinsicht der Höhepunkt einer Reise, die recht bescheiden begann. Daran ist natürlich nichts Ungewöhnliches. Ja, es ist fast ein Klischee, dass IT-Unternehmen und Spieleentwickler im Keller der Eltern oder im Café um die Ecke anfangen. Aber das erste "Büro" von BetaDwarf ist etwas Besonderes.

Als das Studio 2010 gegründet wurde, brauchten die angehenden Entwickler ein Büro. Als einige von ihnen gerade ihr Studium abgeschlossen hatten, lag die Lösung auf der Hand.

"Wir fanden ein Klassenzimmer, das nicht wirklich genutzt wurde. Wir versuchten, eine Woche lang dort einzuziehen, um zu sehen, ob jemand kommen und uns rausschmeißen würde. Das taten sie nicht. Danach ging es etwas schnell, dass jemand seine Wohnung verloren hat und er statt einer neuen Wohnung dort eingezogen ist. Dann haben viele von uns es getan, um Miete zu sparen. Am Ende lebten wir dort für 9-10 Monate", sagt Steffen Kabbelgaard, der den Entwickler mitgegründet hat.

Ihre anfängliche Entwicklungsphase war daher eine Art unfreiwilliges Stealth-Spiel, bei dem es darum ging, auf dem Campus der Aalborg University in Ballerup nicht zu sehr aufzufallen. Als ein Dozent schließlich feststellte, dass ein Raum voller Möbel und Computer war, musste er ausziehen, aber die Idee, am Arbeitsplatz zu leben, blieb. BetaDwarf zog in eine WG in Karlslunde, bevor er nach Kopenhagen zurückkehrte. Jetzt in einem echten Büro veröffentlichten sie ihr Debütspiel Forced - ein Top-Down-Action-Rollenspiel, das viele positive Kritiken erhielt und dem Studio eine Auszeichnung einbrachte.

Bilder aus dem geheimen Büro der Universität. // Steffen Kabbelgaard

Die Herausforderungen des Online-Gamings

Das aktuelle Projekt des Studios Vaultbreakers ist in vielerlei Hinsicht eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, denn nach einem Abstecher zum eher strategiebasierten Minion Masters (das Tower Defense und Kartenspiele kombinierte) hat es sich wieder einem Action-RPG angenommen. Das bedeute aber nicht, dass das Spiel einfach zu entwickeln gewesen sei, erklärt Steffen Kabbelgaard.

"Wir haben noch nie zuvor ein kompetitives Actionspiel gemacht, noch ein großes Abenteuerspiel wie dieses. Es gibt wahrscheinlich mehr als 50 Stunden Kampagnenspielzeit, du kannst im Koop- oder Solomodus spielen - entweder auf kompetitiven Servern, auf denen du andere Spieler treffen kannst, oder auf Servern, auf denen du keine anderen Spieler treffen kannst. Das Einzigartige, was wir vermitteln wollen, ist das Gefühl, auf einem intensiven WoW-Server zu spielen, auf dem man ständig andere Spieler treffen kann, die einem entweder helfen oder einen angreifen können."

Die eher technischen Elemente eines Online-Spiels waren besonders schwer richtig hinzubekommen, sagt der Studiogründer.

"Es gibt eine Menge Online-Infrastruktur, wenn man PvP-Spiele macht. Es ist viel schwieriger als im Multiplayer-Koop-Modus. Es muss noch solider sein, also hat es viel Zeit in Anspruch genommen. Gleichzeitig muss man Zeit damit verbringen, Anti-Cheat-Systeme zu entwickeln, und wir müssen Server an vielen Orten auf der ganzen Welt einrichten, da sie reaktionsschneller sein müssen als Minion Masters."

Kein Web3, aber viel Feedback

Mit Spielen wie dem erfolgreichen MMORPG Final Fantasy XIV hat Square Enix gezeigt, dass es großartige Online-Spiele machen kann, und nicht zuletzt haben Misserfolge wie Babylon's Fall ihnen nützliches Wissen darüber gegeben, was sie NICHT tun sollten. Der japanische Gaming-Riese wird daher in der Lage sein, viele nützliche Erfahrungen mit BetaDwarf zu teilen, und im Rahmen der Investition ist Hide Uehara von Square Enix Holdings dem Vorstand des Unternehmens beigetreten.

Uehara ist auch Vorstandsmitglied der Blockchain Game Alliance und als ehemaliger Director of Business Development bei Square Enix hat er in Web3-Unternehmen investiert, die Kryptowährung und NFT nutzen. Steffen Kabbelgaard versichert uns jedoch, dass wir nicht befürchten sollten, dass dies ein Teil von Vaultbreakers wird.

"Nein, das ist nichts, was zu unseren Spielen kommt. Es war nur im Interesse von Sqaure Enix, auch das im Auge zu behalten. Aber das hat nichts mit uns zu tun."

Stattdessen wird Square Enix wertvolles Wissen beisteuern, und laut Steffen Kabbelgaard haben sich bereits mehr als 20 Personen aus dem Publishing-Team an Vaultbreakers versucht.

Das wichtigste Feedback kommt jedoch von den Spielern selbst. In der vergangenen Woche hat BetaDwarf einen großen Playtest organisiert, der wichtige Erkenntnisse geliefert hat.

"Wir hatten bereits über 30.000 Spieler und sie haben uns eine Menge nützliches Feedback gegeben, vor allem in Bezug auf den Schwierigkeitsgrad. Viele Leute denken, dass es ein bisschen zu schwer ist, alleine zu spielen. Sie verpassen einen Weg, das Spiel zu lernen, bei dem man nicht kompetitiv spielt, was eigentlich sehr passend ist, denn das kommt in unserem nächsten Update."

aultbreakers hat noch kein Startfenster, aber Sie können die Entwicklung des Spiels auf der Steam-Seite verfolgen.