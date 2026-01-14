Von der Leyen sagt, Grönland könne auf EU-Unterstützung zählen: "Die Grönländer können auf uns zählen"

HQ

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte am Mittwoch, Grönland habe die volle Unterstützung der Europäischen Union und betonte die enge Beziehung des Blocks zu dem Gebiet.

Auf einer Pressekonferenz in Brüssel sagte von der Leyen, die Europäische Union respektiere die Wünsche und Interessen des grönländischen Volkes.

"Die Grönländer können auf uns zählen", sagte sie und unterstrich damit das Engagement der EU, zu diesem Territorium zu stehen. Sie hob zudem die wachsende Bedeutung der Arktis hervor und bezeichnete regionale Sicherheit als eine zentrale Priorität für die Europäische Union.

