Von der Leyen ruft Trump nach Angriffen auf Kiew an und fordert ihn auf, auf Frieden zu drängen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sprach mit US-Präsident Donald Trump nach dem schweren russischen Angriff auf Kiew, bei dem EU-Büros beschädigt und mehrere Zivilisten getötet wurden.

"Ich habe gerade mit Präsident @ZelenskyyUa und damaligen @POTUS Donald Trump gesprochen, nach dem massiven Angriff auf Kiew, der auch unsere EU-Büros getroffen hat. Putin muss an den Verhandlungstisch kommen", schrieb die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, auf X.

Sie betonte, dass die Ukraine solide Sicherheitsgarantien erhalten müsse, um ein "stählernes Stachelschwein" zu werden, und forderte den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, sinnvolle Gespräche zu führen. Die Angriffe erfolgten trotz der jüngsten diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Konflikts.

EU-Diplomaten bezeichneten die Schäden an ihrem Gebäude in Kiew als schwerwiegend, obwohl keine Mitarbeiter verletzt wurden. Von der Leyen plant eine schnelle Tour durch mehrere Mitgliedstaaten in der Nähe Russlands, um die Einheit und Unterstützung für die Ukraine zu stärken. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.