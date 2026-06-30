Von der Hitzewelle bis zur "Hitzekuppel": Das ist Europas nächste Klimabedrohung

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Wie wir aus mehreren Ländern berichtet haben, hat die Hitzewelle in Europa 1.300 Todesfälle verursacht und war besonders hart in Regionen wie Frankreich, dessen Arbeitsminister plant, das Nachbarland Spanien zu besuchen, um zu lernen, wie man sich anpassen kann. Nun, selbst wenn die Hitzewelle im Juni genauso vorbei ist wie der Monat selbst, kommt eine neue Bedrohung aus dem Süden und genauer gesagt durch Spanien: die sogenannte "Hitzekuppel".

Ab diesem Wochenende (4.–5. Juli) könnte die Kuppel eine neue große Hitzeepisode in Südeuropa auslösen. Laut Meteored deuten Vorhersagemodelle auf einen starken subtropischen Rücken und anhaltenden Hochdruck, der sich über der Iberischen Halbinsel absetzt. Dies würde heiße Luft wie eine Kuppel über der Region einschließen und die Temperaturen von Donnerstag bis Sonntag stark ansteigen lassen.

Das Phänomen ist diesmal anders, da die Hitze größtenteils heimisch stammt und nicht nur aus der Sahara importiert wird. Es ist, als würde die Halbinsel als "Mini-Kontinent" oder als "iberischer Ofen" fungieren, wie Meteorologen es ausdrücken, wobei unter hohem Druck sinkende Luft nahe der Oberfläche komprimiert, getrocknet und erwärmt wird. Als ob das nicht genug wäre, könnte ein kleines Tiefdruckgebiet westlich des Landes den Fluss extrem warmer Luft weiter verstärken.

Obwohl die Prognose im Bild unten zum Zeitpunkt des Schreibens ein Maximum von 38ºC schätzt, könnten die Temperaturen tagsüber genauso gut 40ºC überschreiten und nachts drückend bleiben. Wie historisch gesehen (und im Gegensatz zur jüngsten Welle) wird die schlimmste Hitze in den Tälern der Flusse Guadalquivir und Guadiana, in Extremadura, im Westen von Kastilien-La Mancha sowie in Teilen des Südens und des Zentrums erwartet. Tatsächlich könnten Anfang nächster Woche mögliche Höchstwerte von 42–44ºC erreicht werden, wobei tropische Nächte über 20ºC und heiße Nächte über 25ºC in diesen Gebieten die Schlaferholung beeinträchtigen.