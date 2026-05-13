Von den Schöpfern von Coraline stammt Wildwood, das im Oktober im Kino erscheinen soll

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In einer Zeit, in der es dem traditionellen Kino zunehmend schwerfällt, an den Kinokassen auf Gewinn zu kommen, scheinen Animationsfilme im Kino besser abzuschneiden. Und am 23. Oktober kehrt eines der besten Animationsteams, Laika Studio, mit Wildwood zurück.

Von den Schöpfern von Coraline stammt diese bewegende Geschichte über ein junges Mädchen, das nach ihrem Bruder sucht, verloren im Wald, wo Realität mit Märchen vermischt. Zweifellos erwartet uns ein weiteres großartiges animiertes Projekt, das Emotionen mit Lebenslektionen und einem Design verbindet, das ebenso einzigartig wie fesselnd ist.

Wildwood soll weltweit am 23. Oktober 2026 veröffentlicht werden, und unten können Sie sich bereits den ersten Trailer ansehen.