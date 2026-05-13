Von den Nazis gestohlenes Gemälde, das nach 86 Jahren von einem SS-Nachkommen zurückgefunden wurde

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Der Zweite Weltkrieg endete 1945, aber die Nachwirkungen des größten Krieges der Weltgeschichte sind bis heute spürbar. Die BBC berichtet nun, dass ein von den Nazis von einem jüdischen Kunsthändler gestohlenes Gemälde wiedergefunden wurde. Das Gemälde wurde in den Niederlanden im Haus der Nachkommen eines berüchtigten niederländischen Waffen-SS-Kollaborateurs (Hendrik Seyffardt) gefunden.

Das Gemälde trägt den Titel Porträt eines jungen Mädchens und wurde vom niederländischen Künstler Toon Kalder gemalt. Es ist Teil der Goudstikker-Sammlung und wurde 1940 von den Nazis geplündert. Die Familie war sich ihrer dunklen Geschichte bewusst, nachdem ein Nachkomme seine Großmutter nach ihrem Ursprung gefragt hatte und ihm gesagt wurde, es handele sich um "jüdisch geplünderte Kunst, die von Goudstikker gestohlen wurde. Es kann nicht verkauft werden. Sag es niemandem."

Dies führte dazu, dass ein Kunstdetektiv, Arthur Brand, hinzugezogen wurde, und die seltsame Geschichte konnte endlich zu Ende gehen. Das Gemälde wurde an Brand übergeben, der versuchen wird, sicherzustellen, dass es an alle überlebenden Verwandten der früheren Besitzer zurückgegeben wird.

Es wird angenommen, dass das Gemälde zunächst bei Hermann Göring landete, bevor Hendrik Seyffardt es schließlich in Besitz nahm. Sieh dir unten im Instagram-Post an, wie es aussieht.