Von den Machern von Camper Van: Make it Home kommt Book Nook, ihr nächster gemütlicher Titel

Nach dem Start von Camper Van: Make it Home vor genau einem Jahr, dem Simulator, bei dem man einen Wohnmobil individuell gestaltet hat, um aufs Land zu fahren, ist das spanische Studio Malapata Studio aus Málaga mit einem weiteren entspannten Angebot an Dekoration und Individualisierung zurück. Es heißt Book Nook, ein Spiel, bei dem man sein eigenes dekoratives kleines Book Nook bauen kann.

Stück für Stück, ohne zu hetzen oder unter Druck gesetzt zu sein, heben Sie jedes Teil auf und legen es vorsichtig ab, bis Sie dieses befriedigende "Klick" spüren, wenn alles zusammenfällt. Die Steam-Seite ist jetzt online, und Book Nook hat eine Demo veröffentlicht, damit du sie sofort ausprobieren kannst. Brillant, findest du nicht?

Bisher wurde nur die PC-Version bestätigt, aber es scheint, als wären weitere Plattformen unterwegs. Bleiben Sie dran, wenn Sie mehr erfahren möchten!

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