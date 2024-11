Von Ameisen bis Zombies: Sechs Jahrzehnte Videospiel-Horror

HQ

Wenn es um die Geschichte der Videospiele geht, gibt es nur wenige Verlage, die so konsequent und schön abliefern wie Bitmap Books. Ihre neueste Veröffentlichung, From Ants to Zombies: Six Decades of Video Game Horror, taucht kopfüber in die dunkle, verstörende und oft aufregende Welt der Horrorspiele ein. Getreu dem Ruf von Bitmap sieht dieses Buch nicht nur in Ihrem Regal gut aus – es ist ein tiefer, bereichernder Einblick in die Entwicklung eines ganzen Genres.

Das erste, was Ihnen auffallen wird, wenn Sie dieses Buch in der Hand halten, ist seine schiere Qualität. Bitmap Books beherrscht die Kunst, Spielegeschichte in physische Andenken zu verwandeln, und dieses Spiel ist nicht anders. Das Cover-Design mit einer makabren Collage aus ikonischen Bildern von Horrorspielen schreit nach "Sammlerstück". Das hochwertige Papier und die lebendigen Drucke verleihen jeder Seite ein erstklassiges Gefühl. Egal, ob du durch grausame Screenshots blätterst oder unheimliche Konzeptzeichnungen bewunderst, die Grafik hier ist atemberaubend. Bitmap veröffentlicht nicht nur Bücher, sondern auch Museumsstücke für Gamer.

Das Buch ist in sechs Jahrzehnte unterteilt, beginnend mit den kargen Anfängen des Horrors in Spielen wie Haunted House (1972) und Monster Maze (1981) und bis hin zu modernen Meisterwerken wie Resident Evil Village und The Last of Us Part II. Was From Ants to Zombies auszeichnet, ist seine Fähigkeit, diese Spiele innerhalb ihrer Zeiträume zu kontextualisieren. Dies ist nicht nur eine Liste von Horrortiteln – es ist eine Analyse dessen, wie kulturelle Ängste und technologische Fortschritte das Genre geprägt haben.

Das Buch leistet hervorragende Arbeit, indem es zeigt, wie frühe Einschränkungen – blockartige Sprites und einfache Soundeffekte – in Stärken umgewandelt wurden. Zum Beispiel zwang der Minimalismus von Spielen wie Sweet Home (1989) oder die pixeligen Schrecken von Clock Tower (1995) die Entwickler, sich auf Atmosphäre und Story zu konzentrieren, anstatt auf den Schockwert. Es ist faszinierend zu sehen, wie diese frühen Entscheidungen den Grundstein für die heutigen hyperrealistischen Survival-Horror-Spiele legten.

Während Zombies unweigerlich bestimmte Abschnitte dominieren – danke, Resident Evil – legt das Buch Wert darauf, die Vielfalt des Genres zu zeigen. Er geht über die stereotypen schlurfenden Untoten hinaus und taucht in psychologischen Horror (Silent Hill), kosmischen Horror (Eternal Darkness) und sogar Horrorkomödien (Maniac Mansion) ein.

Die titelgebenden "Ameisen" repräsentieren die oft übersehenen Kreaturen des frühen Horrors, wie die gruseligen Krabbler in It Came from the Desert (1989). Diese Rahmung erinnert die Leser daran, dass es bei Horror nicht immer um Blut und Jump Scares geht – es kann alles sein, was einem unter die Haut kribbelt.

Eines der Highlights des Buches ist die Sammlung von Entwicklerinterviews. Diese Abschnitte bieten einen Blick hinter die Kulissen und zeigen, wie einige der kultigsten Spiele entstanden sind. Von den Köpfen hinter Spielen wie Alien: Isolation oder Dead Space zu hören, verleiht ihnen eine Tiefe, die über die bloße Bewunderung der Spiele selbst hinausgeht. Es ist eine Sache, zu wissen, dass Silent Hill 2 ein Meisterwerk ist; Es ist eine andere, von dem Gedankengang hinter der gespenstischen, nebelgefüllten Stadt oder der psychologisch verheerenden Erzählung zu hören.

In diesen Interviews geht es auch darum, wie sich der Horror mit der Technologie entwickelt. VR-Horror zum Beispiel bekommt sein gebührendes Rampenlicht, mit Diskussionen darüber, wie die Immersion des Mediums den Angstfaktor erhöht. Es gibt sogar eine Anspielung auf die Zukunft und spekuliert über KI-gesteuerte Horrorerlebnisse, die sich in Echtzeit an die Ängste der Spieler anpassen.

Bitmap Books hatte schon immer ein Auge für Kunst, und From Ants to Zombies ist da keine Ausnahme. Konzeptskizzen, Promo-Materialien und Screenshots aus dem Spiel sind auf den Seiten verstreut. Das Layout sorgt dafür, dass jedes Bild seinen Moment zum Leuchten bekommt.

Besonders cool ist, wie das Buch neben den Schwergewichten auch weniger bekannte Juwelen hervorhebt. Sicher, es gibt Seiten, die Resident Evil und Silent Hill gewidmet sind, aber es gibt auch die Liebe zu unterschätzten Titeln wie Fatal Frame, Rule of Rose und sogar skurrilen Indies wie Darkwood. Die Grafik ist nicht nur hübsch – sie erinnert auch daran, wie groß und vielfältig die Horror-Gaming-Landschaft wirklich ist.

Keine Rezension ist vollständig ohne ein oder zwei Nitpicks, und obwohl From Ants to Zombies fantastisch ist, ist es nicht fehlerfrei. Mit fast 400 Seiten kann sich das Buch ein wenig überwältigend anfühlen, wenn man kein Hardcore-Horror-Fan ist. Die schiere Menge an Details wird zwar geschätzt, könnte aber Gelegenheitsleser, die nur die Highlights wollen, verwirren.

Obwohl das Buch versucht, das gesamte Genre abzudecken, lehnt es sich stark an westliche Spiele an. Japanische Horrortitel sind sicherlich vertreten, aber die Analyse fühlt sich im Vergleich zu den tiefen Einblicken in westliche Klassiker oft etwas oberflächlich an. Ein ausgewogenerer Ansatz wäre wünschenswert gewesen, vor allem, wenn man bedenkt, wie einflussreich japanische Entwickler das Genre geprägt haben.

Wenn du Videospiele, Horror oder einfach nur wunderschön gemachte Bücher liebst, verdient From Ants to Zombies: Six Decades of Video Game Horror einen Platz in deinem Regal. Bitmap Books hat wieder einmal bewiesen, dass sie der Goldstandard sind, wenn es um die Spielegeschichte geht.

Egal, ob du ein eingefleischter Silent Hill-Fan bist oder jemand, der sich nur daran erinnert, wie er damals von Doom 3 erschreckt wurde, dieses Buch ist vollgepackt mit Nostalgie, Einblicken und atemberaubender Grafik. Es ist nicht nur eine Hommage an Horrorspiele – es ist ein Liebesbrief an ein ganzes Genre, das sich ständig weiterentwickelt und Angst einflößt.

From Ants to Zombies ist nicht nur ein Buch – es ist eine Zeitmaschine, die dich durch Jahrzehnte des Schreckens führt, von pixeligen Jump Scares bis hin zu filmischen Albträumen. Für jeden, der die Spielegeschichte liebt, ist dies ein Kinderspiel (Wortspiel beabsichtigt).

