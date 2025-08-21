Von Albion nach Ägypten: Was dich in Anno 117 erwartet

HQ

Ubisofts langjährige Städtebau-Serie geht mit Anno 117: Pax Romana, dem nächsten großen Teil der Reihe, in die Antike. Der Film spielt auf dem Höhepunkt des Römischen Reiches und schlüpft in die Rolle eines Gouverneurs, der die Aufgabe hat, Provinzen in einer der einflussreichsten Zivilisationen der Geschichte zu formen und zu verwalten.

Im Gegensatz zu früheren Teilen, die sich stark auf den Seehandel und die Erkundung konzentrierten, konzentriert sich Anno 117 auf die politische, kulturelle und soziale Dynamik der weitläufigen Gebiete Roms. Die Spieler konzentrieren sich auf politische, kulturelle und soziale Dynamiken, während sie das Römische Reich erweitern.

Während der Gamescom hatten wir die Gelegenheit, mit Jan Dungel, dem Game Director von Pax Romana, zu sprechen, der ausführlich über einige der feineren Details sprach und darüber, was wir als Spieler erwarten können. Er begann mit der Beschreibung, dass das Jahr 177 tatsächlich der Höhepunkt des Imperiums war, sozusagen sein Goldenes Zeitalter, und dass dort relativer Frieden herrschte.

"Es ist also tatsächlich das Jahr 117, und das ist der Höhepunkt des Römischen Reiches. Das Goldene Zeitalter, als das Imperium das größte war. Es war relativ ruhig, also ist es perfekt für unser Ressourcenmanagement und so weiter. Ja, das ist also die Einstellung."

Dungel beschrieb weiter, dass dieses spezielle Setting eines der am meisten gewünschten Dinge von Anno-Fans war, ein sozialeres und faszinierenderes Spiel, das sich weniger auf Kämpfe stützte. Dungel erwähnte auch, dass die erste Region Albion sein wird, inspiriert vom alten Britannia, und dass sie sich darauf konzentrieren werden, Ägypten nach der Veröffentlichung in den Schoß zu holen. Er sagte:

"Die allererste Region, die wir im Hauptspiel oder in der Veröffentlichung einführen, ist die Region Albion, die von Britannia inspiriert ist. Es ist also eine sehr nördliche keltische Region mit einer anderen Bevölkerung, einem ganz anderen Klima. Aber wie ihr vielleicht schon wisst, haben wir auch gesagt, was wir nach dem Start machen wollen, und wir haben gesagt, dass wir im ersten Jahr auch Ägypten machen wollen."

Was den Kampf angeht - er wird immer noch ein Teil des Spiels sein. Sowohl zu Land als auch zu Wasser, aber es wird eine von vielen verschiedenen Möglichkeiten sein, Macht zu gewinnen, so Dungel. Aber es ist meist der letzte Ausweg, wenn alles andere versagt und die Menschen nicht durch Anpassung unterworfen werden können

"Es gibt viele Möglichkeiten, das Land und die Menschen anzupassen, aber manchmal wird es zu Konflikten kommen, die man nicht vermeiden kann, vor allem nicht in dieser Phase der Geschichte. Wir werden also Kämpfe im Spiel haben, denn in dieser Umgebung von Rom war es sehr klar, dass wir diese Fantasie von marschierenden Legionen umsetzen müssen, und so werden wir Seeschlachten mit den Schiffen führen, aber auch Landkämpfe mit den Militäreinheiten."

Pax Romana verspricht eine Mischung aus klassischer Anno-Mechanik mit frischen, von der römischen Geschichte inspirierten Wendungen und soll noch in diesem Jahr erscheinen, und ihr könnt euch das gesamte Interview hier unten ansehen.