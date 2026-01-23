Vom Skeptiker zum Redner: Musk taucht nach Jahren der Kritik überraschend in Davos auf

HQ

Elon Musk trat am Donnerstag unerwartet auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos auf – eine deutliche Kehrtwende nach jahrelangem öffentlichem Spott über das jährliche Treffen globaler politischer und wirtschaftlicher Eliten. Der reichste Mensch der Welt kündigte seine Ankunft wenige Minuten vor dem Betreten der Bühne an, postete auf X, dass er bald sprechen werde, und fragte die Anhänger, was er sagen solle.

Musk schloss sich BlackRock-Geschäftsführer Larry Fink an einem Podium an – sein erster Auftritt in Davos zu einer Zeit, in der sein politischer und wirtschaftlicher Einfluss selten größer war. Während der Diskussion sprach er über Teslas Ambitionen in Europa und sagte, er sei optimistisch, dass die Genehmigung für die selbstfahrende Technologie des Unternehmens bereits nächsten Monat erfolgen könnte.

Er nutzte den Moment auch, um Humor in die angespannte geopolitische Atmosphäre rund um das Forum zu bringen. Musk scherzte über Präsident Donald Trumps jüngste Rhetorik gegenüber Grönland und Venezuela und machte sich über das neu angekündigte Board of Peace lustig. Er spielte mit dem Wort "Frieden" und scherzte darüber, "ein kleines Stück Grönland, ein kleines Stück Venezuela" zu nehmen, was das Publikum zum Lachen brachte, bevor er hinzufügte: "Alles, was wir wollen, ist ein Stück davon."

Musk scheute sich nicht vor Kritik und kritisierte US-Zollpolitiken, die seiner Meinung nach die Ausweitung von Solarenergie beeinträchtigen. Er argumentierte, dass hohe Zollschranken die Kosten künstlich erhöht hätten, und wies darauf hin, dass China die Solarproduktion und verwandte Technologien dominiert, was protektionistische Maßnahmen wirtschaftlich kontraproduktiv mache.

Der Auftritt war bemerkenswert, angesichts von Musks langjähriger Feindseligkeit gegenüber Davos, den er wiederholt als elitär, nicht rechenschaftspflichtig und von gewöhnlichen Menschen losgelöst beschrieben hat. Seine Präsenz unterstrich die Widersprüche seiner aktuellen Position als lautstarker Kritiker globaler Institutionen und als zentrale Figur in Debatten über Technologie, Verteidigung, Energie und Geopolitik, von denen viele heute auf genau den Bühnen stattfinden, die er einst abgetan hat.