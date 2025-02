Vom Präsidenten zum Diktator: Trump wendet sich über Nacht gegen Selenskyj

HQ

In einer bemerkenswerten Eskalation der Rhetorik startete Präsident Donald Trump eine Reihe von Angriffen auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, beschuldigte ihn, ein "Diktator ohne Wahlen" zu sein, und beschuldigte ihn, die Vereinigten Staaten gezwungen zu haben, Hunderte von Milliarden Dollar zu investieren, "um in einen Krieg zu ziehen, der nicht gewonnen werden konnte".

Die Äußerungen folgten auf Selenskyjs jüngste Äußerungen, in denen er Trump vorwarf, in einer russischen Desinformationsblase gefangen zu sein. Trumps harsche Äußerungen, die er in einem Beitrag auf Truth Social machte und während einer Rede in Miami bekräftigte, signalisieren eine wachsende Frustration über Selenskyjs Umgang mit dem Krieg.

Die öffentliche Fehde hat Fragen über Trumps zukünftige Herangehensweise an die Ukraine aufgeworfen und darüber, wie sie die laufenden diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Konflikts beeinflussen könnte. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich diese Spannungen auf die Kriegsstrategie der Ukraine und ihre Beziehungen zu wichtigen Verbündeten, einschließlich der Vereinigten Staaten, auswirken werden.