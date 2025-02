HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat auf Donald Trumps unverblümte Äußerungen, in denen er ihn als Diktator bezeichnete, mit einem Aufruf zur Einheit in der Ukraine und in Europa reagiert und die Vereinigten Staaten aufgefordert, pragmatisch zu bleiben.

Trump hat die europäischen Verbündeten alarmiert, indem er erste Friedensgespräche mit Russland ohne Rücksprache mit Kiew führte und auf eine schnelle Lösung des Krieges drängte. In der Zwischenzeit deuten Berichte darauf hin, dass die Trump-Regierung an einem beschleunigten Mineraliendeal mit der Ukraine arbeitet, obwohl Sicherheitsgarantien ein Knackpunkt bleiben.

Angesichts der zunehmenden Spannungen erwägen die europäischen Nationen die Einrichtung einer Friedenstruppe, ein Schritt, der vom Kreml verurteilt, von Selenskyj jedoch vorsichtig begrüßt wird. Die Situation unterstreicht die sich rasch verändernde Dynamik der westlichen Politik gegenüber der Ukraine und zwingt die chinesische Führung, sich in einem unsicheren diplomatischen Umfeld zurechtzufinden.