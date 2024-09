Volvo schraubt Elektrifizierungsziele zurück und strebt bis 2030 einen Anteil von 90 % an Hybrid- oder Elektrofahrzeugverkäufen an

HQ

Es sieht so aus, als ob Volvo sich an die Idee gewöhnt hat, dass es trotz der Tatsache, dass immer mehr Elektrofahrzeuge produziert werden, nicht so einfach und nahtlos wie erwartet ist, die Menschen zum Sprung zu einem reinen Elektrofahrzeug zu bewegen. Vor diesem Hintergrund hat der Automobilgigant angepasste Elektrifizierungsziele angekündigt, eine Reduzierung des Ziels von 100 % EV/Hybrid bis 2030.

Volvo strebt nun an, bis 2030 ein Verkaufsvolumen von 90 % mit Elektrofahrzeugen oder Hybriden zu erreichen, wobei die restlichen 10 % offen bleiben und bei Bedarf für Mild-Hybride zur Verfügung stehen. Das Interessante daran ist, dass Volvo immer noch fest davon überzeugt ist, dass es bis zum neuen Jahrzehnt keine reinen Autos mit Verbrennungsmotor mehr verkaufen wird.

Im Rahmen seiner Bemühungen, dieses Ziel zu erreichen, hat Volvo auch festgestellt, dass es bis 2025 etwa 50-60 % elektrifizierte Produkte in seinem Portfolio anbieten wird, mit einer Reihe von reinen EV-Modellen, die weit vor Ende des Jahrzehnts angeboten werden.

Jim Rowan, Chief Executive von Volvo, fügt hinzu: "Ein Elektroauto bietet ein überragendes Fahrerlebnis und erhöht die Möglichkeiten für den Einsatz fortschrittlicher Technologien, die das Kundenerlebnis insgesamt verbessern. Es ist jedoch klar, dass der Übergang zur Elektrifizierung nicht linear verlaufen wird und sich Kunden und Märkte unterschiedlich schnell entwickeln. Wir sind pragmatisch und flexibel und behalten gleichzeitig eine branchenführende Position in den Bereichen Elektrifizierung und Nachhaltigkeit."

Werbung:

Diese EV-Strategie steht auch im Einklang mit dem Plan von Volvo, die CO2-Emissionen zu reduzieren, mit dem Ziel, bis Ende 2025 eine Reduzierung um 30 bis 35 % gegenüber dem Basisjahr 2018 zu erreichen.