Volvo präsentiert den vollelektrischen ES90

Volvo hat den Vorhang für ein brandneues Modell gelüftet, das sowohl vollelektrisch als auch ein bisschen von allem ist. Es ist als ES90 bekannt und es ist ein Auto, das Elemente einer Limousine, Elemente eines Fließhecks und Elemente eines SUV haben soll, und was dies in der Praxis bedeutet, hat Volvo Folgendes erklärt:

"Der ES90 kombiniert die raffinierte Eleganz einer Limousine, die Anpassungsfähigkeit eines Fließhecks mit dem geräumigen Innenraum und der höheren Bodenfreiheit, die mit SUVs verbunden sind. Es ist ein vielseitiges Auto, das keine Kompromisse bei Komfort oder Platz eingeht. Ein Auto, das größere Abenteuer und Familien ermöglicht, das die perfekte Balance zwischen Berufs- und Privatleben schafft und es Ihnen ermöglicht, die besonderen Momente im Leben zu genießen."

Der ES90 ist der erste Volvo, der die 800-V-Technologie verwendet, und er wird mit Core-Computern der nächsten Generation gebaut, die angeblich eine achtfache Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger bieten. Diese Kombination bedeutet eine größere Reichweite und ein schnelleres Laden als bei jedem früheren Volvo-Elektrofahrzeug, wobei eine Gesamtreichweite von bis zu 700 km versprochen wird und 300 km oder eine zusätzliche Reichweite in nur 10 Minuten bei der Nutzung von 350-kW-Schnellladestationen hinzugefügt werden.

Im Inneren des Autos erwarten uns Bowers & Wilkins-Lautsprecher, 25 an der Zahl, um genau zu sein, und ein zentrales Display mit einem 14,5-Zoll-Bildschirm, in den Google-Dienste integriert sind und das sich bis zum 9-Zoll-Fahrerdisplay und dem Head-up-Display erstreckt.

Was die Preisgestaltung betrifft, so muss dies noch kommuniziert werden, aber uns wurde gesagt, dass Volvo jetzt Bestellungen für die meisten Länder in Europa entgegennimmt.