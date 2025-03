Volvo nutzt künstlich erzeugte Welten, um die Sicherheit im Auto zu verbessern

HQ

Es sieht so aus, als hätte Volvo einen Weg gefunden, künstliche Intelligenz auf eine Weise zu nutzen, die wir alle unterstützen können. Anhand von Daten aus seiner Fahrzeugflotte synthetisiert der schwedische Automobilhersteller verschiedene Situationen und Vorfälle, um die Sicherheitsmerkmale seiner Fahrzeuge zu testen und zu untersuchen.

Dies alles geschieht durch eine neue Technik, die als Gaussian splatting bekannt ist und 3D-Szenen und Motive aus realen Bildern verwendet, um eine virtuelle Welt zu schaffen, die dann nach Volvos Wünschen manipuliert werden kann. Von hier aus können sie eine Reihe von Straßensituationen und Verhaltensweisen erstellen, um zu sehen, wie sich ihre Autos in verschiedenen Ergebnissen schlagen würden.

Die Hoffnung hinter dieser Idee ist, dass sie es dem Unternehmen ermöglicht, Situationen zu testen, die sonst zu komplex oder selten wären, um sie physisch zu schaffen, und es ihnen so ermöglicht, mit der Entwicklung von Zählern und Sicherheitsmerkmalen zu beginnen, die Fahrer und Beifahrer weiter vor Schäden schützen könnten.

Alwin Bakkenes, Head of Global Software Engineering bei Volvo, erklärte: "Wir haben bereits Millionen von Datenpunkten von Momenten, die nie passiert sind, die wir für die Entwicklung unserer Software verwenden. Dank des Gaußschen Splattings können wir einen der seltenen Eckfälle auswählen und ihn in Tausende neuer Variationen des Szenarios auflösen, um unsere Modelle zu trainieren und zu validieren. Dies hat das Potenzial, eine Größenordnung zu erschließen, die wir noch nie zuvor hatten, und sogar Grenzfälle zu erkennen, bevor sie in der realen Welt auftreten."

Werbung:

Gaussian splatting basiert auf Nvidia-Technologie und verwendet sogar eine KI-Supercomputing-Plattform, um die Daten zu untersuchen und Erkenntnisse zu liefern, damit Volvo weiterhin als Sicherheitspionier im Automobilsektor führend sein kann.