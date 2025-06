Volvo baut die nächste große Gurtinnovation in den EX60 ein

HQ

Der Automobilhersteller Volvo war schon immer führend in Sachen Automobilsicherheit. In der Tat können Sie Volvo für eine der einflussreichsten und mittlerweile vorgeschriebenen Technologien danken, die in Autos verwendet werden, nämlich den Sicherheitsgurt. Ja, bevor das schwedische Unternehmen auf die Idee kam, waren Autos nicht mit Sicherheitsgurten ausgestattet, und jetzt sieht es so aus, als würde Volvo seine großartige Formel verbessern und verfeinern.

Gerade wurde bekannt gegeben, dass das kommende Modell EX60 das erste sein wird, das ein neues Gurtdesign enthält, das als "weltweit erster multiadaptiver Sicherheitsgurt" gilt. Was das bedeutet, können wir uns auf ein System freuen, das "so konzipiert ist, dass es die Menschen besser schützt, indem es sich dank der Echtzeitdaten der fortschrittlichen Sensoren des Autos an Verkehrsschwankungen und die Person anpasst, die es trägt".

Zur Funktionsweise erklärt Volvo: "Der neue multiadaptive Sicherheitsgurt kann die Dateneingabe von Innen- und Außensensoren nutzen, um den Schutz anzupassen und die Einstellung an die Situation und die individuellen Profile wie Größe, Gewicht, Körperform und Sitzposition anzupassen."

Im Wesentlichen werden jetzt Menschen mit unterschiedlichen Größen, Gewichten, Formen und Größen ein einzigartiges Sicherheitsgurterlebnis haben, das sie im Falle eines Unfalls besser schützen sollte. Und Volvo merkt sogar an, dass sich diese Technologie im Laufe der Zeit verbessern sollte, da "die Fähigkeiten des neuen multiadaptiven Sicherheitsgurts so konzipiert sind, dass sie durch Over-the-Air-Software-Updates kontinuierlich verbessert werden. Wenn Volvo Cars mehr Daten und Erkenntnisse sammelt, kann das Fahrzeug sein Verständnis für die Insassen, neue Szenarien und Reaktionsstrategien verbessern."

Auch dies wird ab 2026 zunächst im Modell EX60 zum Einsatz kommen, aber wenn es erfolgreich ist, wird es sicherlich auch in zukünftigen weiteren Modellen Einzug halten.