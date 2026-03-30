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Der dänische Radfahrer Jonas Vingegaard gewann die Volta a Catalunya, das einwöchige Rennen in Katalonien in seiner 105. Ausgabe vom 23. bis 29. März, dem neunten Rennen der UCI World Tour 2026. Es war das erste Mal für Vingegaard auf der Volta, genauso wie bei seiner ersten Ausgabe bei Paris-Nice vor zwei Wochen, und Vingegaard, ebenfalls Sieger der Vuelta a España 2025 sowie der Tour de France 2022 und 2023, gewann beide Rennen.

Die letzte Etappe, der traditionelle Anstieg nach Montjuïc, hatte einen überraschenden Sieger: den 24-jährigen australischen Radfahrer Brady Gilmore vom NSN Cycling Team, der seine erste WorldTour-Etappe gewann. Es war auch der sechste Sieg des Jahres für NSN, das Team, das offiziell als Israel-Premier Tech bekannt war und heute der Fußballlegende Andrés Iniesta gehört... der in Barcelona auf der Etappe stand und den Sieg seines Teams miterlebte.

Gilmore sagte, er habe das Rennen aus den Vorjahren studiert und genau gewusst, wann und wo er sprinten musste, um sich von der Gruppe abzulösen. "Ich denke jeden Tag ans Gewinnen, und das ist alles, was ich will, also fühlt es sich großartig an, endlich einen WorldTour-Sieg zu erringen", sagte der 24-Jährige laut CyclingWeekly.

Gilmore gewann seine ersten beiden Rennen 2025, die Tour de Taiwan und den Circuit des Ardennes in Charleville-Mézières, im Rahmen der kontinentalen Touren in Asien und Europa.