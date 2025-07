Vollständige Liste der vorgestellten Aussteller der Tokyo Game Show 2025

HQ

Nächsten Monat findet die Gamescom statt, die in Bezug auf die Besucherzahlen oft als die größte Videospielmesse der Welt bezeichnet wird. Aber schon einen Monat später, am 25. und 28. September, ist es Zeit für die fast genauso große (274.739 Besucher in der Ausgabe 2024) Tokyo Game Show.

Nun haben die Organisatoren die vollständige Ausstellerliste (danke Gematsu) enthüllt, die 473 von insgesamt 772 Ausstellern aus Japan umfasst. Darunter finden wir Giganten und Favoriten wie Capcom, Kojima Productions, Microsoft, Sega, Square Enix, Sony und Ubisoft.

Wir haben auch einen kurzen Trailer für die Veranstaltung erhalten, der zwar nicht viel Neues bietet, aber zumindest das grafische Profil für die diesjährige Ausgabe präsentiert.

Hier bei Gamereactor werden wir wie immer über alles berichten, was während der Tokyo Game Show passiert.