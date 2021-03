Vollgestopfte Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy ab sofort auf PS4 und Xbox One erhältlich

Square Enix wird uns heute Abend die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy vorstellen, eine Gesamtausgabe der drei Spiele Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider (2015) und Shadow of the Tomb Raider (2018) für Playstation 4 und Xbox One. Diese drei Abenteuer veranschaulichen verschiedene Schlüsselereignisse, die aus der legendären Archäologin die Abenteurerin geformt haben, die wir seit vielen Jahren kennen. Die Actionspiele führen uns auf eine Insel vor der Küste Japans, in die sibirische Tundra und nach Peru.

Die Sammlung kostet 50 Euro und sie enthält viele der Bonusinhalte, die über die Jahre erarbeitet und veröffentlicht wurden. Das reicht von alternativen Kostümen, über Waffenpakete, einmalig einsetzbare In-Game-Vorteile, bis hin zu Spielmodi, Story-DLCs und zusätzlichen Herausforderungen. Um nur einige Highlights zu nennen: Rise of the Tomb Raider wird mit Ausdauermodus, einer Zombie-Wellenabwehr und den beiden Add-Ons "Baba Jaga: Der Tempel der Hexe" und "Kalte Finsternis erwacht" ausgeliefert. In Shadow of the Tomb Raider stehen alle sieben Herausforderungs-Gruften zum Erforschen bereit.

Auf PS4 und Xbox One könnt ihr Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy bereits kaufen, es gibt sogar eine Rabattaktion für bestehende Online-Kunden auf den Plattformen. Außerdem sind verschiedene DLCs der eigenständigen Actionspiele reduziert. Ihr könnt also wieder Geheimnissen nachjagen, wenn ihr wollt.