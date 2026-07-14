Volkswagen wird weltweit 100.000 Arbeitsplätze abbauen

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Der Automobilhersteller Volkswagen Group wird laut dem Geschäftsführer der Gruppe bis 2030 bis zu 100.000 Arbeitsplätze abbauen. Zuvor wurde angenommen, dass Volkswagen nach einem starken Gewinnrückgang im letzten Jahr rund 50.000 Arbeitsplätze abbauen würde.

Laut BBC hat der Volkswagen-Konzern - zu dem Porsche, Audi, Seat und Skoda sowie VW gehören - in wichtigen Märkten einen Umsatzrückgang verzeichnet. Auch der Wettbewerb chinesischer Marken, die nach Europa vordringen, hat das Wachstum gebremst. Die Kosten sollen laut Volkswagen-Geschäftsführer Oliver Blume um 20 % höher sein als bei den Wettbewerbern.

"Wir bewerten derzeit in allen Marken, Unternehmen und Regionen, wie viele Anpassungen tatsächlich notwendig und machbar sind. Wir müssen effizienter, robuster und einfacher werden. Wir müssen unsere Kosten senken", sagte er in einem Mitarbeitermemo.

Vier Fabriken in Deutschland sind von der Schließung bedroht, und Blume hat erklärt, dass das Unternehmen keine alternativen Nutzungen für die Anlagen finden konnte. Nach der Ankündigung von Stellenstreichungen haben Proteste an Volkswagen-Standorten in ganz Deutschland begonnen. Es wird angenommen, dass die Zahl von 100.000 einfach eine Verhandlungstaktik der Gruppe sein könnte, wobei die Endzahl deutlich niedriger, aber dennoch über der 50.000-Grenze liegt.