Volkswagen verzögert seinen Elektro-Golf

Volkswagen hat die kommende Elektroversion des Golf seit mehreren Jahren gehypt und in den letzten Jahren hieß es, dass er im Sommer 2029 auf den Markt kommen wird (was an sich schon verdammt hart ist), aber jetzt gibt der deutsche Autoriese bekannt, dass sich der elektrische Golf um ein Jahr verzögert. Der ID.Golf soll nun nach Angaben von Volkswagen selbst im Jahr 2030 auf den Markt kommen, weil man versucht, die Produktionskosten zu senken, um mit den Chinesen konkurrieren zu können, und weil die Kundennachfrage nach einem vollelektrischen Golf zuletzt stark gesunken ist.

Handelsblatt:

"Die Markteinführung wichtiger Modelle wird sich voraussichtlich verzögern. Wie das Handelsblatt von fünf mit der Materie vertrauten Personen erfuhr, wird die Produktion der Elektromodelle ID.Roc und ID.Golf erst 2030 beginnen - später als bisher geplant. Gründe dafür sind der hohe Kostendruck bei VW, weniger Elektroauto-Verkäufe als geplant und ungelöste Produktionsfragen. Die Verschiebung wirkt sich auch auf die Auslastung der Werke des Konzerns aus: Der Golf mit Verbrennungsmotor - die Ikone und Bestseller der Marke - wird voraussichtlich später als geplant vom Stammwerk in Wolfsburg nach Mexiko verlagert. Gleichzeitig bleibt das kompakte Elektroauto ID.3 vorerst in Zwickau und wird nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2027 im Stammwerk in Niedersachsen eintreffen. Das bedeutet, dass Wolfsburg, die größte Autofabrik der Welt, frühestens 2028 elektrisch werden wird."