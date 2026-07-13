Volkswagen steht kurz vor der größten Umstrukturierung seiner Geschichte

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Die Zollkrise, der Aufstieg von Wettbewerbern aus China und ein veraltetes Produktionsmodell bedeuten, dass der deutsche Volkswagen-Konzern nun mit der größten Krise in der Geschichte des Unternehmens konfrontiert ist. CEO Oliver Blume sandte letzte Woche eine Erklärung an die Mitarbeiter aller Geschäftsbereiche des Unternehmens, in der er bestätigte, dass Stellenstreichungen von bis zu 100.000 in Erwägung gezogen werden, von denen bereits 50.000 mit den Gewerkschaften und den Mitarbeitervertretern vereinbart wurden.

"Wir bewerten derzeit über alle Marken, Unternehmen und Regionen hinweg, wie viele Anpassungen tatsächlich notwendig und machbar sind", erklärt er in dem Dokument, auf das Reuters Zugriff hatte.

Das Memo weist außerdem darauf hin, dass "intelligente Lösungen" geprüft werden, um den weiteren Betrieb der vier Fabriken der Gruppe in Deutschland (Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm) sicherzustellen, und dass sie derzeit "wettbewerbsfähige Anwendungsfälle für die 2030er Jahre nicht bestätigen können".

Das Unternehmen hofft, ein Gleichgewicht zu finden, indem es Pläne ankündigt, seine Produktionskapazität weiter zu reduzieren und die umfangreiche Modellpalette schrittweise zu halbieren. Allerdings würde dies laut Experten auch keine ausreichende Lösung bieten. "Natürlich ist es verständlich, dass nicht alles bis ins kleinste Detail geplant wurde und bestimmte Themen noch eingehender diskutiert und bewertet werden müssen", sagte Blume in seiner Nachricht an das Personal. "Es wird zweifellos weitere Treffen geben, bei denen wir hart daran arbeiten werden, die besten Lösungen zu finden."