Volkswagen sagt kommenden Elektro-Amarok ab

Volkswagen hat, wie jeder einzelne seiner Wettbewerber, in den letzten fünf Jahren an der elektrischen Umstellung herumgebastelt, aber wie wir alle wissen, ändert sich dies jetzt, da der Markt deutlich gezeigt hat, dass sie Elektroautos nicht in gleichem Maße wollen, und das hat letztendlich dazu geführt, dass jeder, von Mercedes bis Ford, Lamborghini, Ferrari, Renault, Honda und Audi haben kommende Elektroautos eingestellt.

Nun zieht auch VW nach und stellt die kommende EV-Version des Pick-ups Amarok ein. Sie werden es nicht mehr weiterentwickeln, wie Volkswagen selbst mitteilt. Dies geschieht über Carexpert.

"Noch im April 2025 sagte Volkswagen, dass es einen Amarok mit Elektro- (EV) oder Plug-in-Hybrid (PHEV) "ernsthaft in Betracht zieht" - diese Projekte scheinen nun jedoch gestrichen worden zu sein. Aber während Volkswagen elektrifizierte Versionen des aktuellen Amarok ausgeschlossen hat, wurde die Möglichkeit offen gelassen, dass ein Amarok EV oder PHEV für die nächste Generation entwickelt wird - was so gut wie bestätigt, dass ein Amarok der neuen Generation für die 2030er Jahre geplant ist.