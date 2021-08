Volition verschenkt Saints Row: The Third - Remastered diese Woche im Epic Games Store

HQ

Gestern Abend wurde ein neues Saints Row angekündigt, das die Serie wieder "zurück zu den Wurzeln" bringen soll. Die Spieler scheinen geteilter Meinung zu sein, deshalb probiert es Publisher Deep Silver nun mit einem kleinen Bestechungsgeschenk.

Sie verteilen bis zum 2. September Saints Row: The Third - Remastered im Epic Games Store an die PC-Fans. Diese überarbeitete Version des Spiels hebt die technische Präsentation des Actionspiels aus dem Jahre 2011 erheblich an, wie wir euch in unserer Kritik verraten. Die meisten DLC-Erweiterungen sind in der Remaster-Version enthalten, ihr seid also eine Weile beschäftigt.