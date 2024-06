Volgarr the Viking II wurde angekündigt und soll im August gestartet werden

Der Sommer der Gaming-Events hat begonnen. Der Guerrilla Collective 2024 Showcase hat offiziell stattgefunden, was bedeutet, dass es eine Reihe neuer Enthüllungen und Informationen über verschiedene kommende Indie-Titel gibt. Eine davon ist die Ankündigung einer Fortsetzung, die tatsächlich in ein paar Monaten debütieren soll.

Insbesondere ist es Volgarr the Viking II, das auf dem Weg ist. Die Fortsetzung wird aus dem retro-fokussierten Digital Eclipse kommen. Das Spiel soll vor einem "Hintergrund neuer und größer als je zuvor nordisch inspirierter Welten" spielen und wir können uns auf eine Steigerung der 2D-Side-Scrolling-Action des ersten Spiels freuen.

Das Gameplay und die Kämpfe werden immer noch brutal und anspruchsvoll sein und die Spieler werden während des gesamten Abenteuers oft sterben, aber jetzt wird es einen Übungsmodus, Checkpoints, Speicherprofile und unbegrenzte Möglichkeiten geben, damit die Leute das Spiel ohne so viel Stress genießen können. Wenn Sie das Spiel in seinem Hardcore-Format erleben möchten, ist dies jedoch immer noch sehr gut möglich.

Ansonsten kannst du dich auf eine Vielzahl neuer Gegnertypen und Bosse freuen, die es zu überwinden gilt, mehrere neue Power-Ups und magische Gegenstände, Speedrun-Tools wie einen On-Screen-Timer und einen No-HUD-Modus sowie sechs Enden, die es zu entdecken gilt, die auf der Leistung des Spielers basieren, und ein verstecktes Level, das die Besten finden können.

Während Sie unten den Ankündigungstrailer für Volgarr the Viking II sehen können, können Sie auch eine Sammlung von Bildern des Spiels sehen, um Sie auf sein Debüt auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Switch am 6. August 2024 vorzubereiten.