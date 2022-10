Voldemort-Schauspieler verteidigt J.K. Rowling nach verbalen Beschimpfungen

HQ

Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling steht seit langem im Rampenlicht, nachdem sie über Transgender-Menschen und das, was es bedeutet, eine Frau zu sein, gesprochen und praktisch das gesamte Internet mit ihren Kommentaren verärgert hat. Dies hat dazu geführt, dass Rowling verbale Angriffe ertragen musste, was zu einer Reaktion von Voldemort selbst geführt hat. Oder ja, wir sprechen natürlich über Ralph Fiennes, der den Autor in einem Interview mit dem New York Times Magazine verteidigt und die verbalen Beschimpfungen als "ekelhaft" und "entsetzlich" bezeichnet:

"Ich meine, ich kann einen Standpunkt verstehen, der wütend sein könnte über das, was sie über Frauen sagt. Aber [sie] ist keine obszöne, über-rechte Faschistin. Es ist nur eine Frau, die sagt: "Ich bin eine Frau und ich fühle, dass ich eine Frau bin und ich möchte sagen können, dass ich eine Frau bin." Und ich verstehe, woher sie kommt. Obwohl ich keine Frau bin."

"J.K. Rowling hat diese großartigen Bücher über Empowerment geschrieben, über kleine Kinder, die sich selbst als Menschen finden. Es geht darum, wie man ein besserer, stärkerer, moralisch zentrierter Mensch wird."

Es gab Spekulationen, dass Rowlings Abwesenheit während des HBO Max-Specials Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts etwas mit der Kontroverse zu tun haben könnte, aber Rowling hat seitdem darauf hingewiesen, dass es mehr mit der Tatsache zu tun hat, dass es die Filme waren, die im Programm gefeiert wurden, und nicht die Bücher selbst. Hat Voldemort einen Punkt, denkst du?

