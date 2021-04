Void Terrarium: Zusätzliche Inhalte aus PS5-Version kostenpflichtig für Switch- und PS4-Spieler

You're watching Werben

NIS America hat uns im Zuge einer Pressetour über die DLC-Politik ihres Roguelike-Abenteuers Void Terrarium informiert. Der Publisher wird am 21. Mai eine PS5-Version des Titels veröffentlichen (Kostenpunkt: 40 Euro), die visuelle Optimierungen verspricht. Gleichzeitig werden kosmetische Individualisierungsmöglichkeiten eingeführt, mit dem ihr das Mädchen Toriko verzieren könnt (im Spiel ist es eure Aufgabe, diese junge Dame in dieser grauenvollen Welt am Leben zu halten).

Inhaltlich wird es ebenfalls einige Neuerungen geben, darunter zusätzliche Krankheiten, vor denen wir Toriko beschützen müssen. Die neuen Inhalte liegen Void Terrarium++ (oder "void tRrLM();++" wie der Titel im Original heißt) auf der PS5 bei, sie werden separat an Spieler auf Nintendo Switch und PS4 verkauft. Worauf sich die Besitzer der alten Versionen preislich einstellen müssen, wenn sie die PS5-Inhalte kaufen wollen, ist nicht bekannt. Aufrüsten dürft ihr diese Version nach aktuellem Wissensstand leider nicht.