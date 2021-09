HQ

Am 30. September wird Robi Studios' kleines Indie-Abenteuer Blue Fire ein kostenloses Update erhalten, mit dem zwei neue Gebiete in das Spiel gelangen. "Void of Sorrows" enthält einen weiteren Bossgegner und insgesamt 16 Voids, das sind schwierige Plattforming-Herausforderungen. Angeblich soll der neue Inhalt die Spieler bis zu fünf Stunden lang beschäftigen, meint zumindest der Entwickler.

Quelle: Nintendo Life.