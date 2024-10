Void Crew wird den Early Access nächsten Monat verlassen

HQ

Entwickler Hutlihut Games hat bekannt gegeben, dass er sein kooperatives Roguelite Void Crew nächsten Monat aus dem Early Access nehmen und den Titel in seinem 1.0-Status debütieren wird. Nach 15 Monaten als Early-Access-Titel wird Void Crew auf die vollständige Version 1.0 mit allen Updates, Verbesserungen, Fehlerbehebungen und zusätzlichen Inhalten umgestellt, die seitdem integriert wurden.

Für diejenigen, die nicht wissen, was Void Crew ist, ist dies ein Titel für 1-4 Spieler, bei dem ihr die Aufgabe habt, euch als Pilot, Gunner, Engineer oder Scavenger zu verkleiden und dann tief in die mysteriöse außerirdische Macht einzutauchen, die als HOLLOW bekannt ist, um die Ordnung im Namen des METEM wiederherzustellen. Von dir wird erwartet, dass du dich an Weltraumschlachten gegen Schwärme von Feinden und riesigen Bossen nimmst, und um die Dinge einfacher zu machen, kannst du sogar dein Raumschiff aufrüsten und anpassen, was hoffentlich die Bedienung und den Betrieb des Schiffes erleichtern wird.

Da Void Crew am 25. November in den Status 1.0 übergeht, seht euch den Trailer zum Veröffentlichungsdatum unten an.