Void Crew Impressionen: Unsere nächste Sci-Fi-Koop-Obsession

"Es ist immer besser, zusammen zu spielen, als alleine." Das kann man im Laufe der Jahre in vielen Rezensionen nachlesen. Ich glaube, ich habe diesen Ausdruck sogar selbst benutzt, auch wenn ich damit nicht einverstanden bin. Es kann jedoch Spiele speichern, die nicht so toll sind, wenn sie alleine gespielt werden, aber etwas heller leuchten, wenn sie mit Freunden gespielt werden. Dann gibt es Spiele, die darauf ausgelegt sind, gemeinsam gespielt zu werden, und bei denen die Zusammenarbeit im Mittelpunkt steht. Void Crew ist ein solches Spiel und stammt von einem dänischen Entwickler namens Hutlihut Games. Jetzt, da Void Crew im Early Access auf Steam debütiert hat, haben wir gespielt und viele Gedanken gemacht.

Void Crew ist ein Sci-Fi-Koop-Spiel im Stil von Left 4 Dead oder Deep Rock Galactic, also kannst du es nicht alleine spielen. Nun, das kann man, aber es läuft nicht so gut. Ich habe es versucht. Du musst bei den Aufgaben, die dir das Spiel stellt, zusammenarbeiten. Du kannst zwischen zwei Schiffstypen wählen, die entweder für vier oder zwei/drei Spieler ausgelegt sind. Ich finde es jedoch schwer vorstellbar, wie man es als Zwei-Personen-Spiel spielen kann, da es zu viele Funktionen auf dem Schiff gibt, die von den Spielern aktiviert werden müssen. Es gibt einen, der das Schiff steuert, das du fliegst, und einen, der sicherstellt, dass der Schiffsmotor reibungslos läuft. Darüber hinaus gibt es auch die Kontrolle über die Geschütze des Schiffes, die eine sehr wichtige Rolle in den Missionen spielen, auf die du geschickt wirst. Es fällt mir also schwer zu sehen, wie man Void Crew mit weniger als drei Leuten spielt. Deshalb habe ich drei andere Jungs zusammengebracht, damit wir Void Crew richtig ausprobieren konnten.

Du beginnst mit einem kurzen Tutorial, in dem du die grundlegendsten Dinge ausprobierst, die du im Spiel tun musst. Es geht darum, das Schiff mit Strom zu versorgen, um das Schiff zu steuern und dann einen kleinen Ausflug außerhalb des Schiffes, um es zu reparieren. Sobald du eine halbe Stunde damit verbracht hast, kannst du dich mit deinen Mitspielern an der Raumstation versammeln, die dein Hauptquartier ist, und hier kannst du Missionen auswählen und deinen Charakter verbessern. Das Aussehen der Station ist sehr stilistisch, mit goldenen und sehr deutlichen Farben. Das Ganze hat ein traumhaftes Aussehen, und der beste Vergleich, den ich finden kann, sind die Tron-Filme, mit ein wenig Destiny hier und da. Es ist sehr schön, aber am Rande von zu viel, zumindest in meinen Augen. Das ist allerdings subjektiv, denn an der Optik ist nichts auszusetzen, es funktioniert und man kann leicht den Unterschied zwischen dem Motor und dem Ruder des Schiffes erkennen.

In der Mitte der Raumstation kannst du die Missionen auswählen, auf die du dich begeben möchtest. In den Missionen gibt es verschiedene Dinge zu erreichen, vom Schutz anderer Schiffe bis hin zum Zerstören von Dingen. Und dann kannst du deutlich sehen, wie schwierig die Missionen sind, basierend auf dem, was du tun musst, und wenn du eine einfachere Mission willst, wählst du einfach diejenige, die dir am einfachsten erscheint. Das haben wir am Anfang gemacht, als wir unsere Zehen ins Wasser tauchen wollten, bevor wir ins kalte Wasser sprangen. Wir haben sowohl das Vier-Mann-Schiff als auch das Drei-Mann-Schiff ausprobiert. Das Vier-Mann-Schiff war ziemlich schwierig zu navigieren, also wechselten wir auf das Drei-Mann-Schiff, das etwas einfacher zu navigieren war. Ja, wir hatten einen Mann weniger, aber das war eigentlich nur ein Vorteil bei den Missionen, auf denen wir waren.

Die erste Mission, die wir versuchten, bestand darin, einige Geschütztürme zu zerstören, die eine Basis schützten. Zwei von uns mussten die Geschütze kontrollieren und sowohl auf die Geschütztürme als auch auf die endlosen Wellen feindlicher Raumschiffe feuern, die uns schaden wollten. Unser dritter Mann steuerte das Schiff, was notwendig war, um zu verhindern, dass unser Schiff abgeschossen wurde, und der vierte Mann rannte herum, um Dinge zu reparieren, die es brauchten. Es war ziemlich einfach und hat viel Spaß gemacht, vor allem, weil wir schnell gemerkt haben, in welcher Rolle wir uns am wohlsten fühlen. Nachdem wir es geschafft hatten, das Gebäude zu zerstören, das wir abschießen mussten, stürzten wir uns auf die Mission, bei der wir eine Sendestation hacken mussten, bevor sie von den oben erwähnten Wellen von Schiffen zerstört wurde. Hier mussten ein oder zwei von uns zur Station gehen und Dinge hacken und Dinge über Batterien aktivieren, die in die richtigen Behälter gefüllt werden mussten, damit die Computer, die wir hackten, hochfahren konnten. Ich blieb im Geschützturm und schoss auf alles Feindliche, während der vierte Mann sicherstellen musste, dass das Schiff in der Nähe der Station war, damit die Jungs, die hackten, zur Station zurückkehren konnten, wenn ihnen die Luft ausging. Das lief so lange, bis es nicht mehr klappte und wir mit dem Schwanz zwischen den Beinen die Station verlassen mussten. Wir hatten jedoch einen Teilerfolg, der für unsere erste richtige Mission ein großer Erfolg war.

Nach einem Erfolg bekommst du ein Ergebnis, in dem du alles siehst, was du gewonnen hast, und die Fähigkeitspunkte, die du gewonnen hast. Die Fähigkeitspunkte werden dann verwendet, um deinen Charakter zu verbessern, was dich in verschiedenen Dingen, die das Spiel erfordert, besser macht. Ihr könnt besser darin werden, das Schiff zu steuern, oder ihr könnt, wie ich es getan habe, beim Schießen mit den Geschütztürmen präziser werden. Hier war klar, dass die Leute sich die Dinge aussuchten, die ihnen bereits am meisten Spaß machten, so dass sie langsam besser in ihren Rollen wurden. Es ist ein wirklich cooler Fortschritt und es macht super Spaß, die Missionen zusammen zu spielen. Es ist nicht wirklich das, was man in den Missionen tun muss, das Spaß macht, sondern eher die Zusammenarbeit, die man hat. Es hat geholfen, dass wir vier auf Discord waren und miteinander reden konnten, weil es die Erfahrung viel intensiver und lustiger machte. Die Entwickler wissen das wahrscheinlich auch, und das ist wahrscheinlich der Grund, warum der Voice-Chat in das Spiel eingebaut ist.

Es ist jedoch nicht alles positiv, denn Void Crew hat viele Bugs, was für ein Spiel im Early Access natürlich ist. Die Hälfte der Missionen, an denen wir teilgenommen haben, hatte Bugs, die uns aus dem Spiel geworfen haben. Eine der Missionen konnten wir einfach nicht spielen, weil sie nicht starten wollte, und das Spiel stürzte mehrmals ab. Void Crew ist jedoch so unterhaltsam, dass wir Wege gefunden haben, die Fehler zu umgehen. Als also drei von uns vieren, die im Spiel waren, rausgeschmissen wurden, lud uns der Verbliebene einfach wieder ein. Und die Mission, die nicht funktionierte, haben wir einfach vermieden, als wir uns für eine Mission entscheiden mussten. Auf diese Weise bekamen wir mehr und mehr die Kontrolle darüber, wie wir Zeitverschwendung vermeiden und Spaß am Spiel haben können, so wie es ist. Es sollte jedoch erwähnt werden, dass das Spiel viele Fehler hat, die über diese größeren Bilder hinausgehen, wie es jetzt ist, sogar kleine Dinge, die ich nicht alle erwähnen kann, aber es wird ständig aktualisiert, und ein Patch wurde erst letzte Woche veröffentlicht, also ist das Skelett für etwas wirklich Besonderes da, aber Void Crew braucht ohne Zweifel etwas mehr Zeit im Ofen.

Alles in allem ist Void Crew sehr aufregend, und ich und meine kleine Gruppe von Raumfahrern werden die Entwicklung des Spiels sehr genau verfolgen und ab und zu für ein lustiges Weltraumspiel einsteigen.