Void Bastards trumpft mit Bang-Tydy-DLC auf

Humble Bundle und Blue Manchu Games haben diese Woche das erste DLC für das Roguelike Void Bastards veröffentlicht, das Ende Mai auf PC und Xbox One startete. Der Inhalt hört auf den Namen Bang Tydy und kostet nur knapp 4 Euro - zum Verkaufsstart wird sogar noch etwas am Preis gedrückt. Im kleinen Add-On steht ein weiterer Feind zur Verfügung, den wir zufällig bei unseren Erkundungen im Sargasso-Nebel treffen können. Außerdem sind eine neue Waffe und drei weitere, erforschbare Raumschiffe am Start. Darüber hinaus stehen zehn neue Herausforderungen bereit, die euren nächsten Spieldurchgang möglicherweise beeinflussen könnten. Der Trailer und die neuen Screenshots vermitteln euch von all dem einen Eindruck.

You watching Werben