Vladyslav Heraskevych sagt, es gebe eine "Kriegsmüdigkeit" und die Menschen vergessen die Ukraine

Der ukrainische Skeletonrennfahrer Vladyslav Heraskevych hat das Gefühl, dass die Welt den Krieg in der Ukraine vergisst und dass es eine "Kriegsmüdigkeit" gibt. Jetzt, da er zu Hause ist, sprach er mit dem deutschen Rundfunksender ZDF und forderte die Welt auf, weiterhin über den Krieg in der Ukraine zu sprechen, in dem Moment, in dem das Konklett ins fünfte Jahr geht.

"Es gibt eine gewisse Kriegsmüdigkeit, und Nachrichten über die Ukraine sind keine Priorität mehr. Die Menschen wissen nicht mehr, was hier jeden Tag geschieht", sagte Heraskevych dem ZDF, wie von Europa Press berichtet.

Seine Disqualifikation von den Olympischen Winterspielen 2026, weil er sich weigerte, einen Helm mit Bildern ukrainischer Athleten zu tragen, die im Krieg gefallen sind, war ein Beispiel: Es erhielt viel mediale Aufmerksamkeit, drang aber nicht wirklich in die Haut der Menschen ein, und die Angelegenheit geriet bald in Vergessenheit. Seine Berufung beim Schiedsgericht für Sport (CAS) wurde abgewiesen.

Als er nach Kiew zurückkehrte, wo Stromausfälle Menschen im Dunkeln und in der Kälte leben, veröffentlichte er ein Video in den sozialen Medien: "Trotz des Mangels an Licht ist Zuhause der beste Ort."