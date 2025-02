Vladimir Gaidenko gibt eine Masterclass über das narrative Design der Larian Studios in Baldur's Gate 3: "Scripting the Unscriptable" Wir nahmen am Vortrag des Associate Lead Scripters auf der DevGAMM in Polen teil und erfuhren, wie Larian das nichtlineare Questdesign zur Exzellenz gebracht hat.

HQ Auf der DevGAMM Gdańsk gab Vladimir Gaidenko, Drehbuchautor der Larian Studios, wertvolle Einblicke in das narrative Design in Baldur's Gate III. Er betonte die Bedeutung des "Was wäre, wenn"-Ansatzes, der Entwickler dazu einlädt, verschiedene Ergebnisse zu erkunden, indem sie fragen: "Was ist, wenn sich dieses Ereignis anders entwickelt?" Diese Methode verbessert das verzweigte Storytelling und sorgt für wirkungsvollere Entscheidungen der Spieler und einen realistischen Erzählfluss. Gaidenko erklärte, dass Larians Arbeitsablauf für das Quest-Design darin besteht, detaillierte, nichtlineare Geschichten zu erstellen, bei denen jede Entscheidung Gewicht hat. "Der Schlüssel zur Verzweigung von Geschichten liegt in der Frage, was als nächstes passieren wird", bemerkte er und betonte, wie wichtig es sei, jede Handlung mit einer logischen Konsequenz zu verknüpfen. Er betonte auch die Notwendigkeit einer gründlichen Dokumentation mit einem klaren System zur Verfolgung der narrativen Zweige. Die Quest-Designer von Larian verlassen sich auf umfassende Tabellenkalkulationen und eine sorgfältige Planung, um Konsistenz zu gewährleisten. Angehenden Entwicklern riet Gaidenko, das Feedback der Spieler während der frühen Spieltests zu nutzen. Auf diese Weise können Teams Erzählungen auf der Grundlage realer Erfahrungen verfeinern und sie ansprechender gestalten. "Testen Sie Ihre Geschichten frühzeitig und hören Sie nie auf, sich zu fragen, was wäre, wenn", schloss er. Vladimir freute sich dann, all dies und mehr direkt nach der Veranstaltung über die Gamereactor-Kamera zu diskutieren, da wir über die Konferenz vor Ort in Danzig berichteten. Ein Interview, das wir sehr bald mit Ihnen teilen werden.